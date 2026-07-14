한일시멘트-한일산업, ‘초유지 콘크리트’ 기술성능 인증 획득

한일시멘트 한일산업 초유지 콘크리트 기술성능 인증서 0 한일시멘트-한일산업 초유지 콘크리트 기술성능 인증서. /한일시멘트

한일시멘트와 한일산업이 공동 개발한 '초유지 콘크리트' 기술이 한국건축시공학회로부터 건축·건설재료 분야 기술성능 인증을 획득했다.14일 한일시멘트에 따르면 기존 레미콘 제조 방식은 모래, 자갈 등 골재 내에 미세 가루가 다량 포함되면 콘크리트 품질이 변질되기 쉬운 단점이 있었다.하지만 이번 인증 기술을 적용하면 미세 가루로 인한 품질 변화가 줄어든다. 이로써 레미콘 반죽 내 재료 분리를 방지하고, 건축물의 안정적인 초기 강도를 확보할 수 있다.초유지 콘크리트는 한일산업의 혼화제 배합 기술과 한일시멘트의 시멘트 소재 기술을 접목해 개발한 제품이다. 평균 기온 35℃의 혹서기에도 생산 후 최대 3시간 동안 유동성을 유지할 수 있는 점이 장점이다. 90분 이내에 타설하지 않으면 굳기 시작하는 일반 콘크리트에 비해 두 배 이상의 작업 시간을 확보할 수 있어 교통 혼잡이 잦은 도심지 현장 타설 등에 최적화됐다.또한 계절별로 생산 배합을 조정해 기후 조건에 구애받지 않고 사계절 일정한 품질로 시공이 가능하다.한일시멘트 기술연구소 관계자는 "이번 인증 획득으로 건설 현장의 품질 고민을 해결할 수 있는 기술의 우수성을 객관적으로 인정받게 되었다"며 "향후에도 다양한 솔루션을 통해 건설 현장 수요에 적극 대응할 계획"이라고 말했다.