한일시멘트-한일산업, ‘초유지 콘크리트’ 기술성능 인증 획득

14일 한일시멘트에 따르면 기존 레미콘 제조 방식은 모래, 자갈 등 골재 내에 미세 가루가 다량 포함되면 콘크리트 품질이 변질되기 쉬운 단점이 있었다.
하지만 이번 인증 기술을 적용하면 미세 가루로 인한 품질 변화가 줄어든다. 이로써 레미콘 반죽 내 재료 분리를 방지하고, 건축물의 안정적인 초기 강도를 확보할 수 있다.
초유지 콘크리트는 한일산업의 혼화제 배합 기술과 한일시멘트의 시멘트 소재 기술을 접목해 개발한 제품이다. 평균 기온 35℃의 혹서기에도 생산 후 최대 3시간 동안 유동성을 유지할 수 있는 점이 장점이다. 90분 이내에 타설하지 않으면 굳기 시작하는 일반 콘크리트에 비해 두 배 이상의 작업 시간을 확보할 수 있어 교통 혼잡이 잦은 도심지 현장 타설 등에 최적화됐다.
또한 계절별로 생산 배합을 조정해 기후 조건에 구애받지 않고 사계절 일정한 품질로 시공이 가능하다.
한일시멘트 기술연구소 관계자는 "이번 인증 획득으로 건설 현장의 품질 고민을 해결할 수 있는 기술의 우수성을 객관적으로 인정받게 되었다"며 "향후에도 다양한 솔루션을 통해 건설 현장 수요에 적극 대응할 계획"이라고 말했다.