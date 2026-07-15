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사회 노동·환경·복지

경기경영자총협회, 경기신용보증재단 일경험 인턴 청년 모집

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정아름 기자

승인 : 2026. 07. 15. 10:08

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국민취업지원제도 참여 청년 대상…오는 29일까지 접수, 8월 17일부터 12주간 공공행정 실무 경험 제공

경기경영자총협회는 고용노동부의 '미래내일 일경험 지원사업' 운영기관으로서 경기신용보증재단 공공행정 일경험 인턴 3차 에 참여할 청년을 오는 29일까지 모집한다고 15일 밝혔다.


이번 프로그램은 국민취업지원제도에 참여하는 청년들에게 공공행정 분야의 실무 경험을 제공하고 직무 이해도와 취업 경쟁력을 높일 수 있도록 마련됐다. 최종 선발된 참가자는 오는 8월 17일부터 11월 6일까지 약 12주 동안 경기신용보증재단에서 일경험 프로그램에 참여하게 된다.


참여자는 보증 지원 및 보상 처리 지원, 기업 및 사무 지원, 행정업무 보조, 고객 상담 지원, 서류 관리와 데이터 정리 등 공공행정 분야의 다양한 업무를 경험할 수 있다. 현장 중심의 실무를 통해 공공기관 업무에 대한 이해를 높이고 직무 역량을 쌓을 수 있도록 프로그램이 구성됐다.


프로그램은 사전 직무교육과 현장 일경험 과정으로 운영된다. 참여자는 직무 이해와 조직 적응을 위한 교육을 이수한 뒤 현장에 배치되며 실제 업무를 수행하면서 실무 경험을 쌓게 된다.


참여 청년에게는 고용노동부 미래내일 일경험 지원사업 기준에 따라 참여수당이 지급된다. 직무교육과 현장 경험을 함께 제공해 공공기관 취업을 준비하는 청년들의 경력 형성과 역량 강화에 도움이 될 것으로 기대된다.


모집 대상은 국민취업지원제도에 참여 중인 만 19세 이상 34세 이하 청년이다. 미래내일 일경험 지원사업 참여 요건을 충족하면 신청할 수 있으며, 모집 인원은 총 43명이다. 신청은 청년 일경험 포털을 통해 오는 29일까지 접수할 수 있다.


경기경영자총협회 관계자는 "공공행정 분야 취업을 준비하는 청년들이 실제 현장에서 직무 경험을 쌓을 수 있도록 프로그램을 마련했다"며 "관심 있는 청년들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

정아름 기자

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