대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

이미지 0 대전 노후계획도시 선도지구 둔산지구 위치도./국토부

이미지 0 대전 노후계획도시 선도지구 송촌·중리·법동지구 위치도./국토부

정부가 대전 노후계획도시 정비를 본격화한다. 둔산지구와 송촌·중리·법동지구 등 총 7797가구 규모를 선도지구로 선정해 특별정비계획 수립부터 사업 시행까지 집중 지원할 계획이다.국토교통부와 대전광역시는 대전 노후계획도시 선도지구로 둔산지구 2개 구역(5252가구)과 송촌·중리·법동지구 1개 구역(2545가구) 등 총 7797가구를 선정했다고 15일 밝혔다.선정 대상은 둔산지구 14구역(한가람·공작한양, 2454가구), 13구역(목련·크로바, 2798가구), 송촌·중리·법동지구 6구역(보람·삼익소월, 2545가구)이다.이번 선정은 부산에 이어 지방에서 두 번째로 이뤄진 노후계획도시 선도지구 지정이다. 정부는 수도권 1기 신도시에 집중됐던 노후계획도시 정비사업이 전국으로 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.앞서 대전시는 지난 3월 30일부터 4월 3일까지 선도지구 공모를 진행했다. 총 10개 구역, 3만800가구가 신청해 높은 경쟁률을 기록하며 지역 주민들의 높은 관심을 확인했다.선도지구는 특별정비계획을 가장 먼저 수립하고 사업을 추진하는 지역이다. 국토부는 이 과정에서 축적되는 주민 참여 방식과 사업관리 체계 등이 향후 대전 내 다른 정비예정구역은 물론 전국 노후계획도시 정비사업으로 확산될 것으로 보고 있다.정부는 특별정비계획 수립부터 사업 시행까지 전 과정을 지원할 방침이다.오는 8월부터는 '찾아가는 미래도시지원센터'를 운영해 한국토지주택공사(LH), 한국부동산원, 국토연구원 등 정비지원기구와 함께 선도지구 주민과 지방자치단체 담당자를 대상으로 사업 설명회와 일대일 상담·컨설팅을 실시한다. 이를 통해 특별정비계획 수립과 특별정비구역 지정, 사업시행 인가 등 후속 절차를 지원할 계획이다.이와 함께 국토부는 대전에 이어 올해 하반기에는 인천 노후계획도시 선도지구도 순차적으로 선정하는 등 노후계획도시 정비사업을 전국으로 확대해 나갈 계획이다.윤영중 국토부 주택정비정책관은 "이번 대전 선도지구 선정은 수도권 1기 신도시와 부산에 이어 노후계획도시 정비사업이 전국으로 확산하는 중요한 진전"이라며 "선도지구가 지방 노후계획도시 정비를 견인하는 성공모델이 될 수 있도록 계획 수립부터 사업 시행까지 전 과정을 밀착 지원하고 사업이 속도감 있게 추진될 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.