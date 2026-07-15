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남도마켓, 동대문 사장 직원 대상 오프라인 ‘ND라운지’ 열어

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장안나 기자

승인 : 2026. 07. 15. 15:20

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/제공 남도마켓


동대문·남대문 도소매 유통 플랫폼 남도마켓은 동대문 도매 상인을 위한 오프라인 비즈니스 지원 공간 'ND라운지'를 개설했다고 15일 밝혔다.


ND라운지는 남도마켓이 제공하는 다양한 서비스와 혜택을 도매 상인과 매장 직원들이 직접 확인하고 상담받을 수 있도록 마련된 공간이다. 온라인으로만 제공하던 서비스를 오프라인으로 확대해 현장에서 보다 편리하게 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.


남도마켓은 도매 상인들이 매장 운영으로 인해 정보 탐색이나 서비스 신청에 시간을 내기 어려운 점을 고려해 방문객이 음료를 마시며 필요한 서비스를 상담받을 수 있는 환경을 조성했다고 설명했다.


라운지 오픈을 기념한 이벤트도 진행한다. 오픈 후 한 달 동안 라운지를 방문하는 도매 상인과 사입삼촌에게 아메리카노와 에이드 등 음료를 무료로 제공한다. 남도마켓 도매 회원에게는 음료와 함께 포장용 대봉도 무료로 지급한다.


ND라운지에서는 남도마켓의 주요 서비스에 대한 상담과 신청도 가능하다. '긴급생산지원금'은 생산비나 상품 개발 비용이 필요한 사업자를 대상으로 향후 정산 예정 금액을 미리 지급하는 서비스다. 방문 상담을 통해 지원 가능 여부를 확인할 수 있다.


'해외수출대행' 서비스는 상품 포장 이후 수출 신고부터 해외 배송까지 전 과정을 지원한다. 해외 판매 경험이 없는 사업자뿐 아니라 기존 수출 업체도 물류와 행정 업무 부담을 줄일 수 있도록 구성됐다.


도매 매장 전용 판매관리 시스템인 '엉클POS'도 라운지에서 직접 시연하고 신청할 수 있다. 기존 POS의 상품 정보와 거래처, 판매 데이터 이전을 지원하며, 영수증 출력기를 포함한 서비스도 제공한다. 이 밖에 무료 샘플 사진 촬영 지원 등 매장 운영에 필요한 다양한 상담 서비스도 마련했다.


남도마켓 관계자는 "온라인을 통해 제공해 온 서비스를 현장에서 직접 경험할 수 있는 공간을 마련했다"며 "도매 상인의 성장이 곧 남도마켓의 성장이라는 생각으로 앞으로도 현장 중심의 지원 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.


남도마켓은 동대문·남대문 도소매 상인을 대상으로 유통 서비스를 제공하는 B2B·B2C 플랫폼이다. 그동안 동대문 DDP 쇼룸 운영을 통해 도매 브랜드 쇼케이스와 라이브커머스, 해외 바이어 매칭 등을 지원해왔으며, ND라운지 운영을 통해 오프라인 지원도 강화할 방침이다.

장안나 기자

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