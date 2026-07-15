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현대차그룹-SK온 美 배터리 합작공장 양산 돌입…HMGMA 공급 시작

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 15. 08:41

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상업 가동 개시…연간 35GWh 규모, 전기차 30만대분 생산
북미 전기차 공급망 강화…배터리 현지화 속도
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현대차그룹-SK온 합작법인 'HSBMA' 북미 공장./SK온
현대자동차그룹과 SK온의 미국 배터리 합작공장이 양산을 시작하며 북미 전기차 공급망 강화에 속도를 낸다.

15일 배터리 업계와 미국 현지 매체 애틀랜타저널컨스티튜션(AJC)에 따르면 현대차그룹과 SK온의 합작법인인 현대SK배터리매뉴팩처링아메리카(HSBMA)는 최근 미국 조지아주 바토우 카운티 공장에서 상업 가동을 시작했다.

공장에서 생산된 초도 물량은 조지아주 서배너에 위치한 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 공급돼 전기차 생산에 활용되고 있다.

HSBMA는 현대차그룹과 SK온이 지난 2023년 총 50억달러를 공동 투자해 설립한 합작법인으로, 양사가 각각 50%의 지분을 보유하고 있다. 약 92만평 규모의 공장에는 현재 3500여 명이 근무하고 있으며, 완전 가동 시 연간 35GWh 규모의 배터리 셀을 생산해 전기차 약 30만대에 공급할 수 있는 생산능력을 갖추게 된다.

HSBMA 관계자는 "현재는 초기 생산 단계로 향후 생산 규모를 점진적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

앞서 현대차그룹은 HSBMA에서 생산한 배터리 셀을 현대모비스가 배터리팩으로 조립해 미국에서 생산하는 현대차·기아·제네시스 전기차에 공급할 계획이라고 밝힌 바 있다.

이번 합작공장 가동으로 SK온은 기존 조지아주 커머스의 단독 공장(SK배터리아메리카)에 이어 북미 배터리 생산 거점을 추가 확보하게 됐다. 현대차그룹도 북미 현지 배터리 공급망을 한층 강화하며 미국 전기차 생산 체제를 확대할 기반을 마련했다.
남현수 기자

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