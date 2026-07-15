셀트리온, ‘트렘피어’ 바이오시밀러 국내 임상 1상 승인

"건선·크론병 등 자가면역질환 환자 치료 혜택 기대"

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셀트리온은 식품의약품안전처로부터 '트렘피어(성분명 구셀쿠맙)' 바이오시밀러 'CT-P68'의 임상 1상 진행을 위한 임상시험계획서(IND) 승인을 획득했다고 15일 밝혔다.셀트리온은 이번 승인에 따라 건강한 성인 258명을 대상으로 임상 절차에 돌입해 오리지널 의약품 트렘피어와 CT-P68 간의 안전성과 약동학적(PK) 동등성 입증을 위한 비교연구를 진행할 예정이다.오리지널 의약품인 트렘피어는 염증을 일으키는 인터루킨(IL)-23 단백질을 선택적으로 억제하는 자가면역질환 치료제다. 대표적으로 편상형 건선, 크론병, 궤양성 대장염 등의 치료에 사용된다. 2025년 기준 글로벌 매출은 약 51억5500만달러(약 7조7325억원)에 달한다.셀트리온은 CT-P68 개발을 신속히 진행해 자가면역질환 치료제 제품 라인업을 한층 강화할 방침이다. 이미 시장에 선보인 '램시마', '유플라이마', '짐펜트라' 등 TNF-α 억제제와 '스테키마', '앱토즈마' 등 인터루킨 억제제에 이어 포트폴리오를 다각화하고 있다.최근에는 또 다른 기전을 가진 신규 자가면역질환 치료제 '엔티비오(베돌리주맙)' 바이오시밀러 'CT-P45'에 대해 미국과 국내에서 임상 1상 시험계획 승인을 획득했다. CT-P45는 장 점막으로 이동하는 특정 면역세포의 이동을 선택적으로 억제하는 인테그린(integrin) 억제제 계열 치료제다.셀트리온 관계자는 "이번 CT-P68 개발을 통해 자가면역질환 치료제 분야의 후속 성장동력 확보에 더욱 박차를 가하게 됐다"며 "임상 개발을 차질 없이 진행해 글로벌 시장 경쟁력을 지속 강화하는 한편, 환자들에게 보다 다양한 치료 옵션을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.