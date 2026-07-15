현대차 정몽구 재단, AI 시대 기후테크 혁신 해법 모색…정책 포럼 출범

과학기술정책연구원·국가녹색기술연구소와 9월까지 3차례 포럼 개최

AI·에너지 전환 시대 공공-민간 협력 확대 논의

기후테크 특별법 발의 맞춰 정책 의제 발굴

KakaoTalk_20260715_083303235_01 0 제 1회 AI 시대의 기후테크 혁신 포럼 패널토론 진행 모습. (왼쪽부터) 김범수 기후에너지환경부 과장, 박재홍 코드오브네이처 대표, 박철호 국가녹색기술연구소 본부장, 박환일 과학기술정책연구원 선임연구위원, 홍종인 중앙대학교 교수, 김영신 리벨리온 대외협력이사./현대차정몽구재단

현대차 정몽구 재단이 인공지능(AI) 시대 에너지 전환에 대응하기 위한 기후테크 확산 방안을 논의하는 정책 포럼을 개최했다.15일 현대차 정몽구 재단은 지난 14일 서울 명동 온드림 소사이어티에서 과학기술정책연구원, 국가녹색기술연구소와 함께 '제1회 AI 시대의 기후테크 혁신 포럼'을 개최했다고 밝혔다.이번 포럼은 AI 확산에 따른 전력 수요 증가와 탄소중립 정책 변화 속에서 기후테크 산업의 제도적 기반과 공공·민간 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 세 기관은 오는 9월까지 총 3차례에 걸쳐 기후테크 정책 포럼을 공동 개최하고, 논의 결과를 정책 제언을 담은 '포럼 브리프'로 발간할 계획이다.첫 번째 포럼에서는 'AI 시대의 기후테크 확산을 위한 PPP(공공-민간 파트너십) 활성화 방안'을 주제로 국제기구와 정부, 스타트업, 연구기관 관계자들이 한자리에 모여 협력 방안을 논의했다.행사에는 최재호 현대차 정몽구 재단 사무총장, 윤지웅 과학기술정책연구원장, 오대균 국가녹색기술연구소장을 비롯해 기후테크 분야 연구자와 기업, 투자기관, 정책 관계자 등 50여명이 참석했다.주제 발표에서는 박환일 과학기술정책연구원 선임연구위원이 'AI와 기후테크 혁신'을, 홍종인 중앙대 교수가 국내외 기후테크 분야 PPP 현황을 발표했다. 이어 김영신 리벨리온 대외협력이사가 기업 관점에서 바라본 기후테크 공공·민간 협력 사례를 소개했다.종합토론에는 김승태 글로벌녹색성장기구(GGGI) 국장, 김범수 기후에너지환경부 과장, 박재홍 코드오브네이처 대표, 박철호 국가녹색기술연구소 본부장 등이 참여해 기후테크 생태계 활성화를 위한 정책과 제도 개선 방향을 논의했다.현대차 정몽구 재단은 그린 소사이어티 사업을 통해 축적한 기후테크 실증 및 사업화 사례를 공유하고, 과학기술정책연구원과 국가녹색기술연구소는 정책 연구와 제도 개선 과제를 발굴해 국회 등 입법 채널에 제안할 예정이다.오는 8월에는 '기후테크 혁신 고도화를 위한 금융·투자 활성화 방안', 9월에는 'AI 시대의 기후테크 혁신 생태계 구축을 위한 제도 및 입법 제안'을 주제로 후속 포럼이 열린다.정무성 현대차 정몽구 재단 이사장은 "기후테크 확산은 기술개발과 실증, 사업화, 투자, 제도 개선이 유기적으로 연결될 때 가능하다"며 "이번 포럼이 공공과 민간이 함께 기후위기 해법을 만들어가는 협력의 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.