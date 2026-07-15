삼성물산 ‘홈닉’, HJ중공업 해모로 단지에도 적용된다

첨부 1. 삼성물산과 HJ중공업, 스마트 주거 기술 협력을 위한 업무협약 0 김명석 삼성물산 건설부문 주택상품마케팅본부장(오른쪽)과 황의하 HJ중공업 건설부문 건축사업본부장이 지난 15일 서울 HJ중공업 본사에서 진행된 '해모로by홈닉' 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다./삼성물산

삼성물산 건설부문이 자사 홈플랫폼 '홈닉'을 HJ중공업 건설부문 아파트 브랜드 '해모로'에 적용한다.삼성물산은 지난 15일 서울 HJ중공업 본사에서 '해모로by홈닉' 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.이날 협약식에는 김명석 삼성물산 주택상품마케팅본부장과 황의하 HJ중공업 건축사업본부장 등이 참석했다.'해모로by홈닉'은 해모로 신축 단지 가운데 적용 조건을 충족하는 사업장을 대상으로 도입된다.입주민들은 모바일 앱(애플리케이션)을 통해 홈 IoT(사물인터넷) 제어를 비롯해 커뮤니티 시설 예약, 공지사항 확인과 관리비 조회 등 생활지원센터 서비스, 주차 위치 확인 및 방문 차량 예약, 에너지 관리, 생활편의 서비스 등을 이용할 수 있다.HJ중공업은 이번 협력을 통해 스마트 주거 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 건축·주택 분야에서 축적한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 대형 정비사업은 물론 공공·민간 주택사업 수주 경쟁력도 높인다는 전략이다.양사는 향후 AI 기반 주차 서비스와 신재생에너지 통합 모니터링 시스템(REMS), 층간소음 저감 기술 등 스마트 주거 분야에서도 협력을 이어갈 계획이다.김 삼성물산 주택상품마케팅본부장은 "'해모로by홈닉'을 통해 입주민들에게 한층 편리한 주거 서비스를 제공하고 HJ중공업의 주거 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 말했다.황 HJ중공업 건축사업본부장도 "이번 협약은 사업지 특성에 맞춘 차별화된 스마트 주거 서비스를 구현하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 변화하는 주거 트렌드에 맞춰 안정적인 주거 가치와 프리미엄 라이프스타일을 제공할 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다"고 강조했다.한편 홈닉은 래미안 단지뿐 아니라 SK에코플랜트, 한화, 두산건설, HS화성, 우미건설, 호반건설 등 다른 건설사 브랜드 아파트에도 적용되며 서비스 생태계를 넓혀가고 있다.