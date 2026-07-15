한화 건설부문, 단지 진입공간 조경디자인 ‘그랜드 플로우’ 선봬

경기 '한화포레나 지제역' 시작으로 순차 적용 예정

단지 진입부와 내부공간 구분해 새로운 브랜드 경험 제공

한화포레나 단지 진입공간 조경디자인 ‘Grand Flow’ 조감도 0 한화 건설부문이 개발한 포레나 단지 진입공간 조경디자인 그랜드플로우(Grand Flow) 조감도./한화 건설부문

한화 건설부문이 자사 '포레나' 아파트의 진입 공간에 적용할 신규 조경 디자인을 선보였다.한화 건설부문은 이 같은 성격의 '그랜드 플로우(Grand Flow)'를 개발했다고 15일 밝혔다.새 디자인은 단지 입구의 상징성을 강화하고 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 마련됐다는 게 회사 측 설명이다. 올해 하반기 분양 예정인 경기 '한화포레나 지제역'을 시작으로 순차적으로 적용될 예정이다.그랜드 플로우는 단지 진입부와 내부 공간을 시각적으로 구분한 것이 특징이다. 약 3m 높이의 디자인월을 설치해 외부 소음과 시선을 차단하는 동시에 단지 안으로 들어서는 과정에서 개방감과 공간감을 극대화하도록 설계했다.동선 구성에도 차별화를 뒀다. 디자인월 바깥쪽은 식재를 최소화해 시야를 넓혔고, 안쪽에는 다양한 수목과 조경을 배치해 입주민들이 풍성한 녹지 경관을 체감할 수 있도록 했다.디자인월을 활용한 승하차 전용 공간도 마련된다. 비나 눈이 내리는 날에도 이용객이 안전하고 편리하게 승하차할 수 있도록 했으며, 어린 자녀를 동반한 가족이나 방문객의 이용 편의성도 높였다.진입로 전면에는 디자인월과 연계한 수경 공간을 조성해 외부와 내부를 자연스럽게 연결하도록 했다. 이 공간에서는 중앙광장과 티하우스 등 단지의 주요 시설을 하나의 풍경처럼 조망할 수 있도록 설계했다.김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "단지 진입 공간은 입주민과 방문객이 브랜드를 처음 접하는 공간"이라며 "포레나 그랜드 플로우를 통해 공동주택 조경 디자인의 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.한편 한화 건설부문은 올해 신규 외관 디자인 '포레나 비스타(Vista)'와 문주·출입구 통합 디자인 '포레나 저니(Journey)'를 잇달아 선보이며 포레나 브랜드 디자인 경쟁력을 강화하고 있다.