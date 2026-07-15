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건설·부동산 분양정보

대우건설, 충남 ‘두정역 푸르지오 그랑피크’ 8월 분양…1438가구 규모

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이수일 기자

승인 : 2026. 07. 15. 10:16

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두정역 푸르지오 그랑피크 투시도.
대우건설은 오는 8월 충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지 일원에 '두정역 푸르지오 그랑피크'를 분양할 예정이라고 15일 밝혔다.

해당 단지는 지하 2층~지상 35층, 10개동, 총 1438가구 규모로 조성하며, 전용면적은 59A㎡, 59B㎡, 74㎡, 84㎡, 101㎡, 114㎡ 등으로 구성한다.

단지 인근에는 이마트, 롯데마트, 신세계백화점, 단국대학교병원 등이 있으며, 금융기관과 행정시설, 문화시설 이용도 편리하다.

입주민은 번영로와 동서대로 등 천안 주요 간선도로 접근이 용이하고, 경부고속도로 천안IC를 통한 광역 이동도 편리하다. 두정역과 천안역 이용이 가능해 천안 도심은 물론 수도권 및 인접 지역으로의 이동이 수월하다.

해당 단지는 남향 위주의 단지 배치와 판상형 중심 설계를 적용해 채광과 통풍을 높였다. 실수요자의 라이프스타일을 고려한 특화설계를 통해 수납은 물론 공간 활용도까지 강화했다.

커뮤니티 시설로는 어린이놀이터와 유아놀이터, 주민운동시설, 작은도서관, 다함께돌봄센터, 어린이집, 경로당, 게스트하우스 등을 조성할 예정이다. 에너지 절감 및 생활 편의 시스템과 입주민 안전을 고려한 설계를 적용할 계획이다.
이수일 기자

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