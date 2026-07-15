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KT, AX Tech Connect 2026 개최

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최인규 기자

승인 : 2026. 07. 15. 10:19

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AX 실행전략·최신 AI 기술 등 전시
주제 발표선 피지컬 AI 방향 논의
[KT사진자료1]8
담당자가 전시를 설명하는 모습. /KT
KT가 AI 전환(AX)과 연구개발(R&D) 성과를 공유하며 역량을 끌어올린다.

15일 KT는 서울 서초구 KT우면연구개발센터에서 AX미래기술원 주관으로 'AX Tech Connect 2026'를 개최했다고 밝혔다.

이번 AX Tech Connect 2026은 회사의 AX 실행 전략, 최신 AI·데이터·네트워크 기술 전시, 관련 주제 발표 등의 순서로 진행됐다.

믿:음 K 모델, 멀티모달 AI, Agentic AI 기반 솔루션, Data AX Core 등이 전시되기도 했다. 이 외에 AX사업 특화 Agent, 초개인화 서비스, 차세대 검색·분석 기술을 통한 AI의 실질적인 업무 적용 방안도 확인할 수 있었다.

주제 발표에선 Physical AI R&D 추진 방향, 전사 AX 확대를 위한 Data 전략, Hyper AI Network 추진 방향 등을 주제로 회사의 미래 성장 방향과 실행 전략을 공유했다.

회사는 앞으로 AI·데이터·네트워크를 유기적으로 연결하는 'AX Full Stack' 실행 체계를 제시하고, 연구개발 성과를 실제 사업과 서비스로 확장하는 AX 역량을 집중적으로 선보인다는 계획이다.

박재형 KT AX미래기술원 원장은 "AX Tech Connect 2026은 KT의 핵심 기술과 미래 AX 전략을 공유하는 자리"라며 "고객 서비스와 산업 현장에 적용될 수 있는 실행력 기반의 AX 혁신 방향을 지속적으로 제시해 나갈 것"이라고 말했다.
최인규 기자

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