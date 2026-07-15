닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국방

병무청, 박사학위 수여 예정자 기준 구체화…‘증명서 발급 30일 이내 취득’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005581

글자크기

닫기

이한솔 기자

승인 : 2026. 07. 15. 10:39

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

제도 운영 실효성 제고·민원 해소 기대
병역 이행 특강 하는 홍소영 병무청장<YONHAP NO-6647>
홍소영 병무청장이 지난달 24일 대전 동구 동아마이스터고에서 학생들이 평소 궁금해하는 병역 이행에 대해 특강을 하고 있다. /연합
박사학위 수여를 앞둔 전문연구요원의 대체복무 인정 기준을 구체화하는 규정이 신설된다.

15일 군에 따르면, 병무청은 최근 이 같은 내용을 담은 병역법 시행령 일부개정령안을 입법예고했다.

박사학위 수여가 예정된 자도 박사학위를 취득한 것으로 볼 수 있도록 하는 병역법 개정에 따라 박사학위 수여가 예정된 자로 인정하는 기준을 시행령에 정하고자 마련됐다.

신설된 내용을 살펴보면, 고등교육법 등 교육 관계법령에 따라 박사학위 수여 예정 증명서를 발급받은 자를 '박사학위 수여 예정자'로 정한다. 이 경우 박사학위 수여 예정일이 박사학위 수여 예정 증명서를 발급받은 날로부터 '30일 이내'여야 한다. 증명서를 발급받고 예정된 기간 내 미취득한 경우 취득의무를 준수하지 못한 것으로 간주한다.

이번 인정기준 마련에 따라 법 개정에 따른 박사학위 취득 인정기준을 명확히 규정해 제도 운영 실효성 제고와 민원 해소가 기대된다.

지난해 12월 31일 기준 박사과정 전문연구요원은 자연계대학원 1585명, 과학기술원 1162명 등 2747명이 복무하고 있다. 이 중 현역은 2241명, 보충역은 506명이다.
이한솔 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 중수청 준비단, ‘수사관’ 확보부터 나섰다…검찰 일반직에 의견 수렴 착수

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

[마켓파워] 호반 턱밑까지 추격…조원태, 한진칼 경영권 방어 시험

대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

‘무적함대’ 스페인, 프랑스도 삼켰다…16년 만의 결승

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가