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중기벤처 중소

LX하우시스, ‘LX Z:IN 방염보드’ 출시…독자적 방염기술 적용

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 15. 11:43

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[사진1]LX하우시스, LX지인 방염보드 출시
LX지인 방염보드. /LX하우시스
LX하우시스가 화재 안전성을 갖춘 인테리어 벽면 마감재 신제품 'LX Z:IN(LX지인) 방염보드'를 출시했다.

15일 LX하우시스에 따르면 해당 제품은 중밀도섬유판(MDF)에 방염 인테리어필름을 부착한 형태의 마감재로 난연제를 원재료 배합 단계에서 적정 비율로 혼합, 필름 자체에 난연성을 부여하는 독자적인 방염 기술을 적용했다.

한국소방산업기술원(KFI)의 방염성능검사 합격은 물론 보드에 부착된 폴리염화비닐(PVC) 소재 인테리어필름의 경우 유럽연합(EU) 안전성 검증 규격인 CE인증을 획득했다.

방염은 화재 발생 시 불길의 확산을 늦추는 화재안전 성능이다. 대피를 위한 골든타임을 확보할 수 있어 영화관·음식점·학원 등 다중이용시설에서 법적으로 방염성능의 자재 사용이 의무화돼 있다.

다중이용시설과 같은 건축물은 주로 시멘트-석고보드-MDF보드-인테리어필름 등의 순서로 벽면이 마감된다.

이번 신제품은 MDF와 인테리어필름이 부착된 형태로 출시돼 추가 작업 없이 벽체에 바로 설치할 수 있어 전체 공사시간을 획기적으로 줄여준다.

포름알데히드 방출량 E0(0.5 mg/L 이하) 등급의 MDF 보드와 환경표지인증을 획득한 방염 인테리어필름 등 친환경성 소재가 적용됐으며 최신 인테리어 트렌드를 반영한 우드·스톤·솔리드(단색) 등 총 30종 컬러로 다양한 상공간 시설에 적용될 수 있다.

LX하우시스 관계자는 "화재 확산을 막는 마감재에 대한 사회적 관심도가 높아지고 있는 만큼 화재 안전성은 물론 친환경성 소재, 차별화된 디자인까지 갖춰 시장의 관심도가 높을 것으로 기대된다"고 말했다.
이철현 기자

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