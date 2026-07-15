李, ‘K2C1 소총’ 보도 질타…“가짜뉴스가 온 세상 어지렵혀”

질문하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 참석 기관장들에게 질문하고 있다. / 연합뉴스

이재명 대통령은 15일 "가짜뉴스가 온 세상을 어지럽히고 있고, 공동체를 파괴할 정도로 적대적인 대결적 문화를 만들어 낸다"고 비판했다.이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 국가데이터처 업무보고에서 K2C1 소총이 병사들에게 거의 보급되지 않았다는 취지의 언론 보도를 언급하며 이 같이 말했다.해당 보도는 이 대통령이 지난 24일 해병대 연평부대를 방문해 K2C1 소총을 쏘는 사진을 올리고, 해당 소총은 실제 현장에 보급되지 않았다며 우리 군의 최신식 무기 보급이 미흡하다고 지적했다.이 대통령은 "대한민국 소총이 싸구려 옛날 소총인데 대통령 혼자서 최신 소총을 가지고 자랑하더라는 기사를 1면에 쓰는 언론도 있더라"라며 "사실 대한민국 국군 17만명에게 지급돼 있는, 거의 보편화 돼 있는 총기"라고 꼬집었다.그러면서 이 대통령은 국가데이터처를 향해 "가짜를 즉각 팩트를 발굴하고 반론하는 것도 시스템적으로 할 수 있을 것 같다"고 말했다.이어 "그런 엉터리 기사를 써서 정부를 공격하는 일도 사실 즉각 팩트체크가 가능하다면 안 생겼을 것"이라면서 "거대 언론사 하나의 문제이기도 하지만 유튜브든지 온 동네에서 그런 일이 벌어진다. 그런 것도 실시간 팩트에 기반해 반론하고, 정리하는 것도 충분히 할 수 있는 일인 것 같다"고 했다.