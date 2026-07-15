닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 서비스

HMM, 캘리포니아산 오렌지 수송 4년 연속 ‘선두’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005706

글자크기

닫기

김소영 기자

승인 : 2026. 07. 15. 14:14

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

KakaoTalk_20260715_141220404
/HMM
HMM이 한국으로 수입되는 미국 캘리포니아산 오렌지를 4년 연속 가장 많이 운송한 것으로 알려졌다.

15일 미국 해운조사기관 JOC의 피어스 데이터에 따르면 HMM은 올해 한국으로 수입된 캘리포니아산 오렌지 중 42%를 운송하며 점유율을 확대하고 있다.

오렌지와 같은 신선 화물은 냉장·냉동이 가능한 '리퍼 컨테이너(Reefer Container)'로 나른다. 장기간 바다를 통해 운송하는 과정에서 신선도를 유지해야 하기에 까다로운 관리를 요구하는 고부가가치 화물로 분류된다.

HMM은 높은 수준의 리퍼 서비스 역량을 바탕으로 신규 시장 발굴에도 적극 나서고 있다. 워싱턴 체리와 같이 항공으로 운송되던 고가의 화물을 해상으로 운송해 국내 화주들의 요구에 부응하고 있다.

최근에는 '허브 앤 스포크' 전략을 기반으로 새롭게 시작한 서아프리카 지선망을 통해 국내산 소형 고등어 수출 물량을 운반하고 있다.

HMM 관계자는 "리퍼 컨테이너 운송 기술이 발전하면서 최근 품목이 다양화되고 변화의 속도가 빨라지는 추세"라며 "신규 고부가가치 시장 확대를 통해 수익성을 향상시켜 나갈 계획"이라고 말했다.
김소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 중수청 준비단, ‘수사관’ 확보부터 나섰다…검찰 일반직에 의견 수렴 착수

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

‘황제’ 시진핑 앞에 선 14번 방중 푸틴…우크라전 4년 끝 ‘빈손 하위 파트너’

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가