국산 AI칩·모델·서비스 첫 결합…업스테이지·퓨리오사AI·AXZ ‘소버린 AI’ 맞손

다음 'AI 요약' 기능 통해 풀스택 소버린 AI 상용화 첫 사례

실시간 정보로 차별화…환각 최소화

NPU 기능 엔비디아 H200과 대등…비용 절감 강점도

1 0 김성훈 업스테이지 대표(왼쪽부터, 백준호 퓨리오사AI 대표, 이건수 AXZ 대표가 15일 열린 온라인 기자간담회에 참석했다./업스테이지

2 0 /업스테이지

업스테이지와 포털 다음 운영사 AXZ, 퓨리오사AI가 국산 AI 반도체와 거대언어모델(LLM), AI(인공지능) 서비스를 하나로 연결한 국내 첫 '풀스택 소버린 AI' 상용화 사례를 선보였다. AI 인프라부터 모델, 서비스에 이르는 전 영역을 국내 기술로 구현하며 해외 기술 의존도를 낮추고 한국형 AI 생태계 구축에 속도를 내겠다는 전략이다. 그간 국내 AI 기업들이 개별 기술 경쟁력 확보에 집중했다면, 이번 사례를 통해 향후 하드웨어와 모델, 서비스를 하나의 생태계로 묶는 '풀스택 AI' 경쟁이 본격화될 것이라는 전망이 나온다.15일 김성훈 업스테이지 대표, 이건수 AXZ 대표, 백준호 퓨리오사AI 대표는 온라인 기자간담회를 열고 향후 협력 방향과 소버린 AI 전략을 소개했다. 이날 3사는 퓨리오사AI의 신경망처리장치(NPU) '레니게이드(RNGD)' 위에서 업스테이지의 LLM '솔라(Solar)'를 구동해 다음 'AI 요약' 서비스에 국산 AI 풀스택을 적용한 사례를 공개했다.다음 AI 요약은 이용자가 검색창에 질문을 입력하면 AI가 관련 웹 문서를 분석해 핵심 내용을 정리하고 근거와 함께 제공하는 서비스다. 기존 검색처럼 여러 웹페이지를 직접 열어볼 필요 없이 AI가 최신 정보를 종합해 답변을 제공하는 것이 특징이다.이건수 대표는 "AI 요약은 실시간 정보가 가장 중요하다"며 "LLM이 기존 학습 지식이 아닌 최신 정보를 바탕으로 답변하도록 하네스 엔지니어링을 고도화해 환각(할루시네이션)을 최소화했다"고 설명했다. 이어 "키워드 검색과 벡터 검색을 결합한 하이브리드 서치를 적용해 가장 관련성이 높은 최신 정보를 AI에 전달하고 있다"고 말했다.AI 추론 인프라를 담당한 퓨리오사AI는 국산 NPU의 비용 경쟁력을 강조했다. 백준호 대표는 "현재 AI 요약 서비스를 위해 3개 노드에서 하루 약 5억개의 토큰을 처리하고 있다"며 "하드웨어와 소프트웨어를 함께 최적화하는 코디자인(Co-design)을 통해 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)인 H200과 대등한 성능을 구현했다"고 밝혔다.이어 "레니게이드를 적용하면 추론 비용을 50% 이상 절감할 수 있으며 전성비와 가격 경쟁력에서도 GPU보다 강점이 있다"며 "공급망과 국가 경쟁력 측면에서도 국산 AI 반도체와 AI 모델, 서비스가 함께 성장하는 소버린 AI 생태계 구축이 중요하다"고 말했다.3사는 이번 협력을 시작으로 AI 서비스 고도화에도 속도를 낼 계획이다. 이 대표는 "현재 AI 요약은 전체 검색 질의의 약 20% 수준에서 제공되고 있지만 점진적으로 적용 범위를 확대할 예정"이라며 "쇼핑과 맛집 등 버티컬 서비스로 확장하고 장기적으로는 이용자별 맞춤형 '1인 1 AI 에이전트'를 제공하는 것이 목표"라고 밝혔다.업스테이지는 차세대 AI 모델 개발을, 퓨리오사AI는 차세대 AI 반도체 고도화를 이어간다. 김성훈 대표는 "글로벌 프런티어급 성능과 한국어 경쟁력을 갖춘 차세대 모델을 지속적으로 선보이겠다"고 밝혔으며, 백 대표는 "레니게이드는 이미 양산에 돌입했으며 연내 1만 장 규모 공급도 충분히 가능하다"고 말했다.