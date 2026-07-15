경동나비엔, ‘나비엔 바스케어’ 출시…욕실 쾌적 관리

[첨부이미지1] 나비엔 바스케어 제품 이미지 0 나비엔 바스케어. /경동나비엔

경동나비엔이 실내 공기질 관리 솔루션의 일환으로 습기와 냉기, 냄새 등 욕실 공기질을 통합적으로 관리하는 신제품 '나비엔 바스케어'를 출시한다.15일 경동나비엔에 따르면 해당 제품은 제습, 온풍, 드라이, 배기 등 다양한 모드를 지원해 욕실 환경을 쾌적하게 관리한다. '제습 모드'는 배기와 온풍, 송풍 기능을 동시에 활용해 욕실의 습기를 빠르게 제거할 수 있다.또한 필요한 상황에 맞춰 온풍, 드라이, 배기 기능을 각각 선택해 공기질을 관리할 수 있다. 특히 '에어 실드(댐퍼)'가 적용돼 배기 작동 시 습기와 냄새를 빠르게 배출하고 미작동 시 외부 공기의 유입을 차단한다.절전모드를 가동하면 BLDC모터로 필요한 만큼만 운전해 에너지 효율을 높이며 저소음 운전으로 늦은 밤에도 사용할 수 있다. 이외에도 상하좌우 풍향 조절로 욕실 구조와 사용 상황에 맞춰 바람을 보낼 수 있다.욕실 내부에 공기를 공급하는 '팬'을 UV LED로 관리하고 자석 탈부착 방식의 커버를 적용해 필터를 손쉽게 분리·세척할 수 있다. 2년 무상 A/S 제도와 365일 24시간 고객상담센터를 통해 불편함도 빠르게 해결할 수 있다.'2026 레드닷 디자인 어워드' 수상작으로 디자인 면에서도 만족감을 높였다.해당 제품은 TMA551, TMA550, TMA531, TMA530 등 총 4종으로 구성된다. 색상은 웜화이트와 에센스화이트 두 종류다. 경동나비엔 공식 쇼핑몰 '나비엔 하우스'를 통해 만나볼 수 있다.