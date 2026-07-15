닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

경동나비엔, ‘나비엔 바스케어’ 출시…욕실 쾌적 관리

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005800

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 15. 15:30

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[첨부이미지1] 나비엔 바스케어 제품 이미지
나비엔 바스케어. /경동나비엔
경동나비엔이 실내 공기질 관리 솔루션의 일환으로 습기와 냉기, 냄새 등 욕실 공기질을 통합적으로 관리하는 신제품 '나비엔 바스케어'를 출시한다.

15일 경동나비엔에 따르면 해당 제품은 제습, 온풍, 드라이, 배기 등 다양한 모드를 지원해 욕실 환경을 쾌적하게 관리한다. '제습 모드'는 배기와 온풍, 송풍 기능을 동시에 활용해 욕실의 습기를 빠르게 제거할 수 있다.

또한 필요한 상황에 맞춰 온풍, 드라이, 배기 기능을 각각 선택해 공기질을 관리할 수 있다. 특히 '에어 실드(댐퍼)'가 적용돼 배기 작동 시 습기와 냄새를 빠르게 배출하고 미작동 시 외부 공기의 유입을 차단한다.

절전모드를 가동하면 BLDC모터로 필요한 만큼만 운전해 에너지 효율을 높이며 저소음 운전으로 늦은 밤에도 사용할 수 있다. 이외에도 상하좌우 풍향 조절로 욕실 구조와 사용 상황에 맞춰 바람을 보낼 수 있다.

욕실 내부에 공기를 공급하는 '팬'을 UV LED로 관리하고 자석 탈부착 방식의 커버를 적용해 필터를 손쉽게 분리·세척할 수 있다. 2년 무상 A/S 제도와 365일 24시간 고객상담센터를 통해 불편함도 빠르게 해결할 수 있다.

'2026 레드닷 디자인 어워드' 수상작으로 디자인 면에서도 만족감을 높였다.

해당 제품은 TMA551, TMA550, TMA531, TMA530 등 총 4종으로 구성된다. 색상은 웜화이트와 에센스화이트 두 종류다. 경동나비엔 공식 쇼핑몰 '나비엔 하우스'를 통해 만나볼 수 있다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

李, 삼전닉스 레버리지 논란에 “주식시장 돌덩이 골라내야”

‘4兆’ 태국 호위함 수주 눈앞…한화오션, 해외 함정시장 판 키운다

대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가