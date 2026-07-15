이승돈 농진청장 “여름철 농업인 안전 최우선… 대응체계 점검 철저”

15일 전국 도 농업기술원장 협의회

'민선 9기' 지역별 농정 정책 등 공유

기상재해 피해경감 대책 등 현안 검토

전국 도 농업기술원장 영상 업무협의회2 0 이승돈 농촌진흥청장이 15일 전북에 위치한 본청 영농종합상황실에서 전국 9개 도 농업기술원장 등과 업무협의회를 진행하고 있다. /농촌진흥청

이승돈 농촌진흥청장은 15일 "여름철 온열질환 예방요원 활동 등 농업인 안전 활동을 집중 추진해야 한다"고 밝혔다.이 청장은 이날 전북에 위치한 본청 영농종합상황실에서 전국 9개 도 농업기술원장 등과 업무협의회를 열고 이같이 말했다. 회의에는 시·군농업기술센터 대표, 소장 등도 영상으로 참석했다.농진청에 따르면 이 청장은 지난 7일 발사된 차세대 중형위성 4호 이른바 '농림위성' 활용방안을 공유했다. 또 인공지능(AI) 기반 농업상담 서비스 'AI 이삭이 2.0' 보급 확대 계획도 전달했다.각 도 농업기술원은 '민선 9기' 출범 이후 첫 협의회인 만큼 지방정부 농업공약 및 정책 등을 발표했다. 이를 바탕으로 지역 농업 발전 및 농촌 활력화를 위한 중앙·지방 농촌진흥기관 협력방안도 모색했다.특히 농진청은 당면 현안으로 여름철 기상재해 피해경감 대책과 주요 병해충 확산 차단 전략 등도 검토했다.이 청장은 "집중호우 피해, 병해충 발생 등에 능동적으로 대처해야 한다"며 "응급상황 발생 시 신속한 조치가 이뤄질 수 있도록 대응체계를 점검하고, 가용자원 확보에 노력해 달라"고 했다.