닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

세라젬, ‘해양문화도시 기반 에이지테크 실증거점 조성 사업’ 참가

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005808

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 07. 15. 15:39

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

(사진자료3) 부산 하하(HAHA)센터 동구점에 조성된 세라젬 웰니스 존. 안마의자 파우제 M6(왼쪽)와 세라체크
부산 하하센터 동구점에 조성된 세라젬 웰니스 존에 안마의자 파우제 M6(왼쪽)와 세라체크가 마련돼 있는 모습. /세라젬
세라젬이 부산광역시와 부산정보산업진흥원이 추진하는 '해양문화도시 기반 에이지테크(Age-Tech) 실증거점 조성 사업'에 참여한다.

15일 세라젬에 따르면 지난 14일 부산시 동구 시니어 이용시설 하하센터 동구점에서 열린 사업 착수 보고회에서 세라젬 공식 후원식이 함께 진행됐다. 후원식에는 과학기술정보통신부, 부산시, 정보통신산업진흥원 관계자와 세라젬 임직원 등이 참석했다.

이 사업은 국가 공모사업으로 부산시가 최종 선정돼 추진하는 AI 기반 에이지테크 실증거점 조성 프로젝트다. 앵커랩(거점 역할을 하는 공간) 등 지역 대표 시니어 이용시설에 AI, 사물인터넷(IoT) 등 첨단기술을 기반으로 한 제품과 서비스를 제공해 시니어 세대의 삶의 질을 높이는 것이 목표다.

세라젬은 이번 사업을 통해 부산시에 위치한 시니어 복합공간인 하하센터 동구점과 기장점, 우리동네 ESG센터 북구점 등 에이지테크 앵커랩 3곳에 헬스케어 제품으로 구성된 웰니스 존을 구성한다.

이곳에서는 척추 관리 의료기기 마스터 V컬렉션, 프리미엄 안마의자 파우제 M 컬렉션 등 세라젬 헬스케어 제품을 체험할 수 있다. 시니어 세대의 건강관리를 위해 디지털 건강 측정 기기인 세라체크도 비치, 체성분·혈압·스트레스 지수 등 기초 건강지표를 측정하고 관리할 수 있도록 했다.

이달 오픈한 하하센터 동구점에는 1층 북카페에 파우제 M6와 세라체크로 구성된 웰니스 존을 조성했으며 하하센터 기장점과 우리동네 ESG센터 북구점에도 순차적으로 헬스케어 경험 공간을 구축해 나갈 계획이다.

세라젬 관계자는 "시니어 세대가 세라젬 헬스케어 기술력을 체감하고 나아가 일상속에서 건강관리와 편안한 휴식을 느낄 수 있도록 다방면으로 지원하겠다"고 말했다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

李, 삼전닉스 레버리지 논란에 “주식시장 돌덩이 골라내야”

‘4兆’ 태국 호위함 수주 눈앞…한화오션, 해외 함정시장 판 키운다

대전 노후계획도시 선도지구 7797가구 선정…둔산·송촌 일대 정비 본격화

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가