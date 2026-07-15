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지역 여성기업의 경쟁력 향상을 위해…남양주시, 우수제품 전시회 개최

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남양주 구성서 기자

승인 : 2026. 07. 15. 17:07

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여성기업 60여 개사 참여…제품 판매·경영상담·시민 이벤트 운영
여성경제인협회_경기동부지회
경기 남양주시 법정 단체로 새출발한 한국여성경제협회 경기동부지회가 지난해 12월 18일 개최한 손영희 회장 취임식 모습. /남양주시
경기 남양주시가 시의 법정 단체인 사단법인 한국여성경제인협회 경기동부지회와 함께 관내 여성기업의 우수제품과 경쟁력을 시민들에게 알리는 행사를 개최한다.

남양주시에 따르면 16일 시청 광장에서 열리는 제5회 여성기업 주간 기념행사는 관내 여성기업의 판로 확대와 성장을 지원하기 위해 기획됐다.

이번 행사에는 관내 여성기업 60여 개사가 참여하는 우수제품 전시·판매 행사가 열린다. 문구류와 장난감, 주방용품, 화장품, 의류 등 다양한 제품을 저렴한 가격에 선보이며, 시민 누구나 현장에서 제품을 구매할 수 있다.

아울러 금융·세무·법률·창업 분야 전문가가 참여하는 경영애로 상담 부스도 운영한다. 여성기업인이 경영 과정에서 겪는 어려움을 상담하고 분야별 해결 방안을 안내할 예정이다.

시민을 위한 부대행사도 마련된다. 식전 공연을 비롯해 여성기업 제품 경품 추첨과 제품 구매 고객을 위한 행운쿠폰 증정 등 다양한 프로그램이 진행된다.

같은 날 시청 다산홀에서는 여성기업인 표창과 한국여성경제인협회 경기동부지회의 비전 발표 등이 포함된 기념식이 열린다.

박미경 시 지역경제과장은 "이번 행사는 시민들이 우수한 여성기업 제품을 직접 만나고, 지역 여성기업의 경쟁력을 확인할 수 있는 자리"라며 "많은 시민이 행사장을 찾아 여성기업 제품에 관심을 갖고 지역경제 활성화에 함께해 주길 바란다"고 말했다.
구성서 기자

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