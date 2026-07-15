이철우 경북도지사 민선 9기 첫 기업 회동…에코프로와 메가프로젝트 추진

염폐수 처리장·5성급 호텔 등 공동 프로젝트 및 TF 구성 논의
경북도는 포항 영일만산단 에코프로이노베이션 본사에서 이철우 도지사, 이동채 에코프로 회장, 박용선 포항시장 등이 참석한 가운데 비즈니스 간담회를 개최했다고 15일 밝혔다.
경북도와 에코프로는 2016년 첫 투자협약 이후 8년간 포항에 4조 9000억 원 투자해 3700여 명 고용이라는 기념비적인 성과를 일궜다.
포항 수출 중 이차전지 비중을 2015년 1%에서 2023년 38.5%로 끌어올리며 포항을 '이차전지 특화도시'로 탈바꿈시킨 주역이다.
간담회에서는 경북도와 에코프로가 다양한 프로젝트들을 속도감 있게 추진하기 위한 공동기획 TF의 출범과 영일만 이차전지 염폐수 전용 처리장 구축, 5성급 호텔·리조트 합작 건립 등 다양한 아이디어 등이 논의됐다.
이철우 도지사는 "보조금 지원 위주의 과거 방식을 탈피해, 경북투자금융주식회사 등을 활용해 기업과 공동 투자하는 메가 프로젝트를 확대할 것"이라며 "특히 염폐수 처리시설 등 인프라 구축과 지역별 전기요금 차등제 도입을 통해 지역 기업의 성장을 제도적으로 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.
이동채 에코프로 회장은 "지역에 뿌리를 둔 향토기업으로서 지역경제의 지속 가능한 성장과 일자리 창출에 앞장서며 지역사회와 함께 성장하겠다"고 화답했다.