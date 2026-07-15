문화요일 효과…문화예술활동 참여 71% 늘었다

이용 만족도 89.8%·추천 의향 91.8%

비용·시간 장벽 낮추며 문화향유 확대

문화체육관광부 전경 0 문화체육관광부 전경. /문화체육관광부

문화체육관광부가 올해부터 확대 시행한 '문화요일' 정책이 국민의 문화예술활동 참여를 늘리고 문화생활 접근성을 높이는 데 실질적인 효과를 거둔 것으로 나타났다.문체부는 15일 '문화요일 확대 관련 참여자 만족도 조사' 결과를 발표하고, 문화요일 이용자의 71.1%가 문화예술활동 참여 횟수가 증가했다고 응답했다고 밝혔다. 이용 만족도는 89.8%, 재이용 의향은 91.1%, 타인에게 추천할 의향은 91.8%에 달해 정책에 대한 호응도도 높은 것으로 조사됐다.이번 조사는 지난 6월 24일과 7월 1일 국립중앙박물관, 국립현대미술관 등 주요 국공립 문화시설 6곳에서 문화요일을 이용한 경험이 있는 방문객 1000명을 대상으로 실시했다.조사 결과에 따르면 문화요일 시행 이후 응답자의 71.1%가 문화예술활동 참여 횟수가 늘었다고 답했고, 28.3%는 변화가 없다고 응답했다. 감소했다는 응답은 0.6%에 그쳤다.특히 참여가 증가했거나 유지됐다고 응답한 994명 가운데 60.3%는 기존 문화활동 날짜를 수요일로 옮긴 것이 아니라 연간 문화활동 자체가 증가했다고 답했다. 문체부는 문화요일이 기존 수요를 이동시키는 데 그치지 않고 새로운 문화 수요를 창출한 것으로 분석했다.정책 만족도 역시 높게 나타났다. 이용 만족도는 89.8%였으며 재이용 의향은 91.1%, 추천 의향은 91.8%로 집계됐다. 만족 이유로는 '할인 혜택'이 27.8%로 가장 많았고, '문화프로그램 및 작품 수준'(22.0%), '무료 참여 기회'(21.9%), '생활권에서 즐길 수 있는 접근성'(17.1%) 등이 뒤를 이었다.문화생활의 주요 제약 요인을 완화하는 효과도 확인됐다. 응답자의 83.4%는 비용 부담 완화에 도움이 된다고 답했으며, 시간적 여유 확보(79.5%), 가까운 곳에서 문화생활을 즐길 수 있다는 점(70.9%)에도 긍정적으로 평가했다. 또한 90.1%는 문화요일 확대가 국민의 전반적인 문화향유 수준 향상에 기여한다고 응답했다.문화요일 이용 경험이 많을수록 정책 만족도도 높았다. 문화예술활동 참여가 증가한 응답자의 평균 만족도는 7점 만점에 6.26점으로, 참여 변화가 없거나 감소한 집단(5.53점)보다 유의미하게 높았다. 반면 직장인(6.11점)과 학생·기타 직업군(6.01점)의 만족도 차이는 통계적으로 유의하지 않아 특정 계층에 국한되지 않고 정책 효과가 나타난 것으로 분석됐다.김용섭 문체부 지역문화정책관은 "이번 조사 결과를 통해 문화요일 정책의 효과성을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 국민이 일상에서 더욱 쉽고 즐겁게 문화를 누릴 수 있도록 제도를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.