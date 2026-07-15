주낙영 경주시장, 민선 9기 비전 제시…포스트 APEC 기반 미래 성장 본격화

세계 10대 관광도시·K-원자력 혁신클러스터·미래차 산업 육성 제시

clip20260715161501 0 주낙영 경주시장이 경주시청 알천홀에서 열린 민선 9기 첫 언론인 간담회에서 미래 경주를 이끌 성장전략과 4년간의 시정 비전을 시정 운영 방향을 설명하고 있다/장경국 기자

주낙영 경북 경주시장이 포스트 APEC 시대를 이끌 관광·산업 중심의 미래 성장전략을 제시했다.주 시장은 15일 시청 알천홀에서 언론인 간담회를 열고 민선 9기 시정 비전과 핵심 정책 방향을 발표했다. 민선 9기 출범 이후 처음 마련된 공식 언론인 간담회에서는 민선 7·8기 주요 성과를 돌아보고 향후 4년간 추진할 시정 운영 방향을 설명했다.주 시장은 민선 9기 비전으로 '변화를 넘어 미래로, 중단 없는 경주 발전'을 제시했다. 주요 전략으로는 △세계 10대 관광도시 도약 △포스트 APEC 추진 △K-원자력 에너지 혁신클러스터 구축 △미래자동차 혁신 생태계 조성 △젊은이가 돌아오는 농어촌 조성 △미래도시 환경 구축 △시민행복도시 조성 △청년 정착 지원 등을 제시했다.우선 시는 APEC 정상회의 성과를 도시의 지속 가능한 성장 동력으로 이어가는 데 중점을 둔다.이를 위해 APEC 기념관과 국가상징숲을 조성하고, 세계경주포럼을 창설·정례화할 계획이다. 또 보문관광단지 대규모 리노베이션과 APEC 외교문화원 설립 등을 통해 국제회의와 문화관광이 결합된 글로벌 관광도시 기반을 구축해 세계 10대 관광도시 도약을 추진한다.시는 원자력과 미래자동차를 핵심 성장동력으로 육성한다.문무대왕과학연구소 2단계 조성과 SMR 국가산업단지, 글로벌 원자력 공동캠퍼스, SMR 제작지원센터 및 인증지원센터 구축 등을 통해 K-원자력 에너지 혁신클러스터를 조성할 계획이다.미래자동차 분야에서는 안강 RE100 e-모빌리티 전용산업단지와 건천 경제자유구역, 외동 미래차 소재·부품·장비 특화단지 등을 중심으로 미래자동차 산업 생태계를 구축해 지역 산업 경쟁력을 높인다는 방침이다.이와 함께 시는 농어촌 경쟁력 강화와 도시환경 개선, 시민 삶의 질 향상을 위한 정책도 추진한다. 농촌협약 확대와 신농업혁신타운 활성화, 복합문화도서관과 시립미술관 건립, 권역별 국민체육센터 조성, 청년 주거·일자리 지원 등을 통해 정주 여건을 개선할 계획이다.시는 지역 균형발전 전략도 추진한다. 경주 전역 공통사업과 함께 안강·현곡·강동·천북권, 건천·산내·서면권, 외동·내남·불국권, 감포·문무대왕·양남권, 시내권 등 권역별 특성을 반영한 맞춤형 공약을 추진해 생활 인프라를 확충하고 균형발전을 도모할 방침이다.주 시장은 "민선 9기는 지난 8년간 다져온 성장 기반 위에서 경주의 새로운 미래를 열어가는 중요한 시기"라며 "포스트 APEC을 새로운 성장동력으로 삼아 관광과 산업, 도시환경, 시민 행복을 함께 키우고 세계적인 역사문화도시를 넘어 미래 경쟁력을 갖춘 글로벌 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.