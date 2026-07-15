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포항시, AI 기반 극지해양기술 개발 본격화…북극항로 시대 선점 나서

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포항시 장경국 기자

승인 : 2026. 07. 15. 16:19

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산·학·관 협력체계 구축
오션 AI 파운드리 조성
영일만항 중심 실증 추진
260715 포항시, AI 기반 극지해양기술 개발 본격화…북극항로 시대 선점 나서1
박용선 포항시장(오른쪽 두번쩨)이경북도와 포항공과대학교, KT, KT SAT, ㈜맵시와 'AI 기반 극지해양기술 개발과 산업생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결하고있다.
북극항로 시대를 앞두고 경북 포항시가 인공지능(AI) 기반 극지해양기술 개발과 미래 해양산업 생태계 조성에 속도를 낸다.

영일만항을 중심으로 AI와 위성, 해양데이터를 접목한 기술을 실증하며 미래 해양산업 경쟁력 확보에 나선다.

포항시는 15일 포스텍 체인지업그라운드에서 경북도, 포항공과대학교, KT, KT SAT, ㈜맵시와 'AI 기반 극지해양기술 개발과 산업생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결했다.

협약식에는 박용선 포항시장과 양금희 경북도 경제부지사, 김철수 포항시의회 의장, 김성근 포스텍 총장, 성원제 KT 본부장, 박현배 KT SAT 전무, 조홍래 ㈜맵시 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약은 해양·항만·기상·위성·항로·물류 등 다양한 해양 데이터를 활용해 AI 기반 해양기술을 개발하고 관련 산업 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.

참여 기관들은 포스텍의 해양 AI·데이터 분석 기술과 KT의 AI·클라우드 기술, KT SAT의 위성통신·위성데이터, ㈜맵시의 AI 기반 항해 시스템을 연계해 AI 기반 해양기술 통합 플랫폼인 '오션 AI 파운드리(Ocean AI Foundry)'를 구축할 계획이다.

이를 바탕으로 해양 데이터 수집과 연계·표준화, 위성 기반 해양 모니터링, AI 기반 운항 지원 기술 개발 등을 공동 추진한다.

또 AI 기반 항로 분석과 탄소배출 저감 기술, 항만 운영 최적화를 위한 디지털트윈 기술 등을 적용해 미래형 해양산업 기술 확보에 협력할 예정이다.

최근 북극항로는 기후변화와 글로벌 물류환경 변화에 따라 새로운 해상 물류축으로 주목받고 있다. 이에 따라 극지 운항의 안전성과 효율성을 높일 수 있는 AI·위성·데이터 기반 첨단 해양기술 확보가 미래 해양산업의 핵심 경쟁력으로 평가받고 있다.

협약식에 이어 열린 전문가 포럼에서는 AI 기반 해양기술 개발을 주제로 해양공학 연구개발 방향과 미래 선박 AI 기술, 극지해양기술 개발 전략 등을 논의했다.

박용선 시장은 "북극항로 시대에는 AI 기반 극지해양기술과 이를 산업으로 연결하는 생태계 구축이 중요하다"며 "기업과 대학, 지자체 간 협력을 강화해 영일만항을 중심으로 포항이 미래 해양산업 혁신을 선도하는 거점도시로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

장경국 기자

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