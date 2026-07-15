에스티팜, 유럽 글로벌 제약사와 119억 원료 공급 계약

수주잔고 5000억원 돌파…전년비 59% 증가

KakaoTalk_20260715_154919880 0 에스티팜

에스티팜이 올해 올리고핵산치료제와 저분자신약 원료의약품(API) 공급계약을 잇달아 따내며 견고한 수주 흐름을 이어가고 있다.에스티팜은 15일 유럽 글로벌 제약사와 799만달러(약 119억원) 규모의 저분자신약 원료의약품 공급계약을 체결했다고 밝혔다.이번 계약은 해당 품목의 2027년도 1차 납품 물량으로, 납기는 2027년 10월 22일까지다. 계약 상대방과의 비밀유지협약에 따라 제품명과 적응증 등은 비공개다. 해당 품목의 올해 매출은 300억원을 넘을 것으로 회사는 예상하고 있다.이번 수주를 더해 에스티팜의 총 수주잔고는 3억 5,386만 달러(약 5,308억 원)로 늘어났다. 이는 지난해 말 기준 수주잔고였던 2억 2,300만 달러와 비교해 무려 58.7% 증가한 수준이다.에스티팜은 올해 초부터 올리고핵산치료제와 저분자신약 원료의약품 분야에서 고른 수주 성과를 기록했다.지난 1월에는 미국 글로벌 바이오텍과 중증 고중성지방혈증 치료제에 사용될 올리고핵산치료제 원료의약품 공급 계약을 체결했다. 계약 규모는 825억원으로, 2024년 연결 기준 매출의 약 30%에 해당한다.2월에는 유럽 글로벌 제약사와 217억원의 저분자신약 원료 공급 계약을 맺었으며, 3월에는 또 다른 유럽 제약사로부터 898억원의 올리고핵산치료제 원료 공급 계약을 확보했다. 이는 에스티팜이 맺은 올리고 원료의약품 단일 공급계약 중 최대 규모다.업계에서는 에스티팜의 올해 수주 물량에 임상 초기 단계의 개발용 원료뿐만 아니라, 이미 상업화된 치료제 물량도 포함돼 있다는 점에 주목하고 있다. 상업화 품목은 제품 판매 확대와 적응증 추가로 후속 발주 가능성이 있어서다.에스티팜 관계자는 "제2올리고동 증설을 통해 초기 임상 단계부터 상업화 물량까지 아우르는 다양한 CDMO(위탁개발생산) 서비스를 제공하고 있다"며 "독보적인 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 확고한 경쟁력을 갖춘 기업으로 거듭나겠다"고 말했다.