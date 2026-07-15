반려견도 ‘관절 관리’ 시대…대상펫라이프 닥터뉴토, 신제품 출시

상어연골분말·글루코사민 등 기능성 원료 배합

가수분해 원료·멜팅 츄어블 형태…기호성 강화

[대상그룹 보도사진] 대상펫라이프 닥터뉴토, 반려견 관절 영양제 ‘아이큐어 데일리케어 관절’ 출시(1) (1) 0 대상펫라이프의 반려동물 건강식품 브랜드 닥터뉴토가 선보인 반려견 관절 영양제 '아이큐어 데일리케어 관절'./대상그룹

대상펫라이프가 반려견 관절 건강 영양제를 출시하며 펫 헬스케어 사업을 강화한다. 수의사와 공동 개발한 제품을 시작으로 유산균과 종합비타민 등 기능성 영양제 라인업도 차례대로 확대할 계획이다.대상펫라이프는 반려동물 건강식품 브랜드 '닥터뉴토(Dr.nuto)'를 통해 반려견 관절 건강 영양제 '아이큐어 데일리케어 관절'을 출시했다고 15일 밝혔다.이번 제품은 대상펫라이프가 지난 2024년 청담우리동물병원과 체결한 반려동물 영양제 공동 개발 업무협약(MOU)의 첫 성과다. 반려견 임상수의학 전문의인 윤병국 청담우리동물병원 대표원장이 제품 설계에 참여해 관절 건강에 필요한 영양 성분 배합과 급여 편의성을 높이는 데 집중했다.신제품은 연골의 주요 성분인 콘드로이친을 함유한 상어연골분말을 주원료로 사용하고 글루코사민황산염과 해조칼슘 등을 배합해 관절과 연골 건강을 고려했다. 장기 섭취를 감안해 밀크씨슬도 함께 담았으며, 주요 성분 함량을 1정 단위로 공개해 소비자가 제품 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.기호성과 복용 편의성도 강화했다. 가수분해 원료와 황태분말을 활용해 반려견의 선호도를 높였고, 부드러운 츄어블 형태로 만들어 씹어 먹거나 사료와 함께 급여할 수 있도록 설계했다. 제품은 HACCP 인증 시설에서 생산했으며 합성향료와 합성색소 등 일부 첨가물을 사용하지 않았다.대상펫라이프는 이번 제품을 시작으로 '아이큐어' 브랜드를 통해 유산균과 오메가3, 종합비타민 등 기능별 영양제 라인업을 차례대로 확대할 계획이다.강인수 대상펫라이프 대표는 "반려견의 건강 상태와 생활 환경을 고려한 맞춤형 영양제 수요가 늘고 있다"며 "앞으로도 대상펫라이프의 기술력과 윤병국 대표원장의 풍부한 임상 경험 노하우를 결합해 반려동물의 건강을 집중 관리할 수 있는 고품질 영양제를 지속 선보일 것"이라고 말했다.