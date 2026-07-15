닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

경제 정책

K-푸드 국제기준 선도…코덱스서 김 세계규격 초안 통과

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260715010005884

글자크기

닫기

이정연 기자

승인 : 2026. 07. 15. 17:09

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

가공과채류분과 활성화 기반 마련
김치, 고추장 등 국제기준 주도
GettyImages-jv11303996
/게티이미지뱅크
정부가 국제식품규격위원회 총회에서 K-푸드 국제기준 선도 성과를 거뒀다고 밝혔다.

15일 식품의약품안전처에 따르면 정부는 지난 6일부터 10일까지 스위스 제네바에서 열린 제49차 국제식품규격위원회(코덱스) 총회에 참석했다. 이번 총회에서는 지난해 우리나라가 의장국을 맡은 가공과채류분과위원회가 캐슈너트 규격과 마·고구마 분말류 규격 개발 등 신규 작업을 새롭게 배정받는 등 활동을 본격화하기로 승인됐다.

이와 관련해 김치, 인삼제품, 고추장 등 우리 식품의 국제 규격 개정 논의를 주도할 수 있는 기반이 마련됐다고 식약처는 평가했다.

또 해외 식품기술규제에 대한 효과적 대응과 K-푸드의 글로벌 경쟁력과 수출 확대에 기여할 것으로 정부 당국은 보고 있다.

검은 반도체로 불리며 수출 신화를 쓰고 있는 '김'과 관련해 세계 규격화 작업 중간 심의도 통과했다. 2030년까지 연 18억 달러 수출 목표에 한걸음 더 다가갔다고 해양수산부는 평가했다.

그동안 김 제품은 국제적으로 통일된 식품규격이 없어 국가별로 상이한 기준이 적용됐다. 이 때문에 국제 김 시장의 70% 이상을 차지하는 우리나라 입장에서는 요구사항 충족을 위한 추가적인 시간과 비용이 발생한 바 있다.

마른김, 구운김, 조미김 등 김 제품의 유형과 파래, 감태, 매생이 등 허용되는 다른 해조류의 혼입 허용비율, 품질기준 및 표시방법 등에 대한 세계규격이 마련되면, 고부가가치 수산식품인 김 산업의 지속 가능한 성장에 중요한 발판이 돼 세계 시장에서 한국산 김의 신뢰도와 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 기대된다.

이외에도 스테비올배당체를 건강기능식품 '츄어블' 형태 외 다양한 제형 사용을 위한 신규작업, 암모니아(가스)의 가공보조제 용도에 대한 안전성 평가를 JECFA에 요청해 평가 우선순위 목록에 등재, 어묵(맛살 등)에 토마토색소 사용 기준 신설 등 국내 산업계 의견을 반영한 의견들도 최종 채택됐다. 식약처는 비관세 장벽 해소와 K-푸드 수출에 기여할 것으로 기대하고 있다.

오유경 식약처장은 "이번 코덱스 총회 성과는 우리나라가 식품안전 분야에서 쌓아온 국제적 신뢰와 리더십이 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 K-푸드가 세계 시장에서 더욱 신뢰받는 식품으로 자리매김할 수 있도록 국제기준 마련에 적극 참여하겠다"라고 말했다.

황종우 해수부 장관은 "김제품 세계 규격 중간 심의 통과는 우리나라가 최대 김 수출국으로서 과학적 근거와 국제적 공감대를 기반으로 표준안을 마련한 결과"라며 "지난 6월 김 수출 공급망 혁신방안에서 밝혔듯이 안정적인 김 공급망 구축과 수급 조절, 산업 고도화로 국민들이 부담 없이 김을 소비할 수 있도록 하고, 세계 시장에서 우리 김의 위상을 더욱 확고히 해 나가겠다"라고 강조했다.
이정연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

[단독] 창덕궁서 중국인 무술 무단 시연…외국인들 ‘한국 문화’로 착각

‘4兆’ 태국 호위함 수주 눈앞…한화오션, 해외 함정시장 판 키운다

[인터뷰] “응원소비에 한성기업 온라인 매출 90% 급증…새벽배송 기반 확보”

SK하이닉스, 미국선 51% 프리미엄·국내 ETF는 45% 폭락…바클레이스, 목표가 330달러 제시

트럼프, 호르무즈 통행료 철회하고 대이란 봉쇄 복원…미·이란 다시 충돌

국세청, 업무보고 ‘5대 핵심과제’ 발표… ‘통합 재정수입기관’으로 도약

李, 삼전닉스 레버리지 논란에 “주식시장 돌덩이 골라내야”

지금 뜨는 뉴스

현대차, 편의성 높인 ‘2027 캐스퍼’ 출시…1546만원부터

“저 사람 볼 수록 호감이네”…알고보니 심리효과 때문?

“경복궁·북악산 한눈에”…세종문화회관 옥상 열린다

수소전기차 ‘2027 넥쏘’, 보조금 받으면 3697만원부터

온천·미식은 덤…석모도 골프장으로 떠나는 여름휴가