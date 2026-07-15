K-푸드 국제기준 선도…코덱스서 김 세계규격 초안 통과

김치, 고추장 등 국제기준 주도
15일 식품의약품안전처에 따르면 정부는 지난 6일부터 10일까지 스위스 제네바에서 열린 제49차 국제식품규격위원회(코덱스) 총회에 참석했다. 이번 총회에서는 지난해 우리나라가 의장국을 맡은 가공과채류분과위원회가 캐슈너트 규격과 마·고구마 분말류 규격 개발 등 신규 작업을 새롭게 배정받는 등 활동을 본격화하기로 승인됐다.
이와 관련해 김치, 인삼제품, 고추장 등 우리 식품의 국제 규격 개정 논의를 주도할 수 있는 기반이 마련됐다고 식약처는 평가했다.
또 해외 식품기술규제에 대한 효과적 대응과 K-푸드의 글로벌 경쟁력과 수출 확대에 기여할 것으로 정부 당국은 보고 있다.
검은 반도체로 불리며 수출 신화를 쓰고 있는 '김'과 관련해 세계 규격화 작업 중간 심의도 통과했다. 2030년까지 연 18억 달러 수출 목표에 한걸음 더 다가갔다고 해양수산부는 평가했다.
그동안 김 제품은 국제적으로 통일된 식품규격이 없어 국가별로 상이한 기준이 적용됐다. 이 때문에 국제 김 시장의 70% 이상을 차지하는 우리나라 입장에서는 요구사항 충족을 위한 추가적인 시간과 비용이 발생한 바 있다.
마른김, 구운김, 조미김 등 김 제품의 유형과 파래, 감태, 매생이 등 허용되는 다른 해조류의 혼입 허용비율, 품질기준 및 표시방법 등에 대한 세계규격이 마련되면, 고부가가치 수산식품인 김 산업의 지속 가능한 성장에 중요한 발판이 돼 세계 시장에서 한국산 김의 신뢰도와 경쟁력이 더욱 높아질 것으로 기대된다.
이외에도 스테비올배당체를 건강기능식품 '츄어블' 형태 외 다양한 제형 사용을 위한 신규작업, 암모니아(가스)의 가공보조제 용도에 대한 안전성 평가를 JECFA에 요청해 평가 우선순위 목록에 등재, 어묵(맛살 등)에 토마토색소 사용 기준 신설 등 국내 산업계 의견을 반영한 의견들도 최종 채택됐다. 식약처는 비관세 장벽 해소와 K-푸드 수출에 기여할 것으로 기대하고 있다.
오유경 식약처장은 "이번 코덱스 총회 성과는 우리나라가 식품안전 분야에서 쌓아온 국제적 신뢰와 리더십이 만들어낸 결실"이라며 "앞으로도 K-푸드가 세계 시장에서 더욱 신뢰받는 식품으로 자리매김할 수 있도록 국제기준 마련에 적극 참여하겠다"라고 말했다.
황종우 해수부 장관은 "김제품 세계 규격 중간 심의 통과는 우리나라가 최대 김 수출국으로서 과학적 근거와 국제적 공감대를 기반으로 표준안을 마련한 결과"라며 "지난 6월 김 수출 공급망 혁신방안에서 밝혔듯이 안정적인 김 공급망 구축과 수급 조절, 산업 고도화로 국민들이 부담 없이 김을 소비할 수 있도록 하고, 세계 시장에서 우리 김의 위상을 더욱 확고히 해 나가겠다"라고 강조했다.