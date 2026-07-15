이상복명과, 경주 건천에 새 둥지…생산능력 3배 확대

APEC 계기 관광·수출 수요 대응… 전통빵 경쟁력 강화

1H8A3407 0 주낙영 경주시장과 ㈜상복명과원 관계자를 비롯한 참석자들이 경주시청 대외협력실에서 신규 공장 조성과 생산설비 확충을 위한 투자양해각서(MOU) 체결 후 기념촬영을 하고 있다.

경북 경주의 전통 빵 브랜드 '이상복명과'가 생산능력 확대를 위해 건천농공단지에 신규 공장을 건립한다. 60억원을 투자해 자동화 생산체계를 구축하고 생산량을 기존의 3배 수준으로 늘려 국내외 시장 공략에 속도를 낸다는 계획이다.경주시는 15일 시청 대외협력실에서 이상복명과를 제조·판매하는 농업회사법인 ㈜상복명과원과 신규 공장 조성 및 생산설비 확충을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.협약식에는 주낙영 경주시장과 최대환 회장, 최정민 대표이사를 비롯한 기업 관계자들이 참석해 투자계획을 공유하고 사업 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.협약에 따라 ㈜상복명과원은 오는 12월까지 총 60억원을 투자해 건천농공단지에 신규 생산공장을 조성한다. 생산설비를 확충하고 자동화 생산체계를 구축해 제조 경쟁력을 높일 계획이다.공장이 본격 가동되는 내년부터는 연간 5명 안팎의 신규 일자리도 창출될 것으로 기대된다.이번 투자는 이상복경주빵을 비롯해 계피빵, 녹차빵, 찰보리빵 등 대표 제품의 생산 확대와 품질 경쟁력 강화를 위해 추진된다. 신규 공장이 완공되면 연간 생산량은 기존보다 3배 늘어난 4000만 개에 이를 것으로 전망된다.㈜상복명과원은 경주 황남빵의 최초 제조기술을 계승한 이상복 장인의 50여 년 제과 기술을 바탕으로 성장한 향토 식품기업이다. HACCP과 할랄(Halal), FSSC 22000 등 식품안전 인증을 획득하고 전국은 물론 해외시장에도 경주 전통빵을 공급하고 있다.주낙영 시장은 "지역을 대표하는 향토기업의 투자가 지역경제 활성화와 일자리 창출로 이어질 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"며 "경주 식품산업의 경쟁력 강화에도 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.