한중도시우호협회, 韓동북삼성총상회와 협약 체결

양측 경제 교류 협력 확대

청소년 교류에도 의견일치

c9ecb7e0b6b84d7362033277b214888 0 협약식 후 기념사진을 찍은 권기식 회장(왼쪽)과 류리쿤 회장./한중도시우호협회.

e2b34b2b6132cfd790160fde2d948b9 0 인천유나이티드FC 참관 후 기념사진을 찍은 한중 관계자들./한중도시우호협회.

한중도시우호협회(회장 권기식)가 15일 오후 인천광역시 연수구 소재 한국동북삼성총상회 회의실에서 한국동북삼성총상회(회장 류리쿤劉立坤)와 한·중국 동북 3성 교류 확대를 위한 업무협약을 체결했다.협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 이날 전언에 따르면 양측은 한국과 중국 랴오닝(遼寧)성, 지린(吉林)성, 헤이룽장(黑龍江)성 등 동북 3성 지역과의 경제·문화·청소년 교류를 확대하기 위해 협력하기로 합의했다. 특히 한국동북삼성총상회는 한중도시우호협회가 중국 길림신문과 공동으로 추진하는 한중 청소년 역사탐방 프로그램을 지원하기로 했다.한중도시우호협회는 중국 길림신문과 공동으로 올해 하반기 한국 청소년들을 선발, 중국 지린성과 헤이룽장성의 항일 역사유적지를 탐방할 계획으로 있다.한국동북삼성총상회는 중국 동북 3성 출신 재한 기업인들의 경제단체로 한국과 중국 동북 3성과의 경제·문화 교류를 위해 노력하고 있다.권기식 회장은 협약식에서 "중국 동북 3성은 한국과 역사적·지리적으로 매우 밀접하다"면서 "한중도시우호협회는 이번 업무협약을 계기로 중국 동북 3성과의 교류를 더욱 확대할 방침"이라고 말했다.권 회장은 이에 앞서 이날 오전 방한 중인 중국 361°그룹(총재 딩우하오丁伍號) 경영진과 함께 인천광역시 제물포구 소재 인천유나이티드FC 구단을 방문해 교류 행사를 진행하기도 했다.