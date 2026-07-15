‘24시 외환시장·원산지 위조’ 건의 쏟아진 李업무보고

15일 이재명 대통령 주재로 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 국민참여단이 질문하기 위해 손을 들고 있다. 이 대통령 취임 후 두 번째인 이번 업무보고에는 매회 20여 명의 '국민 참여단'이 참석한다. /연합