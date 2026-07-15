민주 “홈플러스 청문회 27일… MBK·메리츠 책임규명”

홈플러스가 운영자금 고갈과 매장 시설 유지·관리의 어려움으로 본사와 대형마트 매장 영업 임시 중단을 발표한 가운데 지난 13일 서울시내의 한 점포 입구에 임시 휴업을 알리는 안내문이 붙어 있다. /송의주 기자