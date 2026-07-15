트럼프, 이란 해상봉쇄·추가 공습… 일촉즉발 호르무즈

14일(현지시간) 미국이 이란 해상 봉쇄를 재개한 가운데 미군 함정들이 작전을 위해 이동하고 있다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 미 해군 전함 20척 이상과 군용기 수백 대가 동원됐다고 밝혔다. /미국 중부사령부 홈페이지 캡처