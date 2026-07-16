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“내년 경북도민체전 상징물 찾습니다”…봉화군, 공모전 개최

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봉화 장성훈 기자

승인 : 2026. 07. 16. 10:36

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2026경북도민체전_폐막식
지난 4월 6일 예천진호국제양궁장 결승경기장에서 열린 제64회 경북도민체육대회 폐회식에서 대회 개최지인 안동·예천 관계자들이 차기 개최지인 영주·봉화 관계자에게 대회기를 전달한 후 기념촬영을 하고 있다. /경북도
경북 봉화군은 내년 영주시와 공동으로 개최하는 제65회 경북도민체육대회의 성공적인 개최와 도민 화합 분위기를 조성하기 위해 대회를 대표할 상징물(엠블럼, 마스코트, 포스터, 슬로건) 공모전을 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 공모전은 다음달 3일까지 진행되며, 대한민국 국민이라면 누구나 제한 없이 참여할 수 있다. 개인 자격뿐만 아니라 2인 이상의 공동 출품이나 단체 응모도 가능하며 이때는 대표자 명의를 명기해 신청하면 된다.

공모 주제는 △경북 북부권 화합을 위해 영주시와 봉화군이 공동개최하는 의미를 상징적으로 표현한 내용 △경북도(경북의 힘으로 새로운 대한민국)와 영주시(시민을 봅니다 영주를 엽니다), 봉화군(다시 빛나는 봉화, 행복한 군민)의 슬로건을 균형 있게 다룬 내용 △체전을 통한 스포츠 문화 창달과 도민들에게 희망찬 미래를 제시하는 내용 등으로 구성된다.

공모 부문은 엠블럼, 마스코트, 포스터, 슬로건 등 총 4개 부문이며, 심사위원회의 공정한 심사를 거쳐 총 12점의 작품을 최종 선정할 예정이다. 선정된 부문별 최우수작에는 엠블럼·마스코트·포스터 각 200만 원, 슬로건 30만 원의 시상금이 수여되며 우수 및 장려상에도 부문별 기준에 따라 상금이 지급된다.

참여를 원하는 응모자는 전 국민의 편리한 접수를 돕기 위해 개설된 전용 온라인 네이버폼 링크 및 공고문의 QR코드를 통해 간편하게 접수할 수 있다. 각 부문별 규격(A4 용지 세로 방향, 300dpi 이상의 JPG 파일, 10MB 이하)에 맞춰 작품을 업로드하면 되며 우편 및 방문 접수는 따로 진행하지 않는다.

제출된 작품들은 8월 중 대회 상징물 심사위원회의 심사를 거치게 되며 최종 당선작은 8월 중 군청 홈페이지에 공고되고 개별적으로 통지될 예정이다. 당선된 작품들은 필요에 따라 일부 수정 및 보완 과정을 거쳐 향후 대회의 공식 상징물로 다양하게 활용된다.

최기영 군수는 "2027년 영주시와 봉화군이 함께 만들어갈 경북도민체전은 도내 북부권의 상생 발전과 화합을 알리는 역사적인 이정표가 될 것"이라며 "체전의 가치를 빛내고 성공적인 개최를 이끌 참신하고 독창적인 아이디어를 가진 많은 국민 여러분의 적극적인 참여를 바란다"고 전했다.
장성훈 기자

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