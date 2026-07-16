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수십 년 행정 노하우, 축사로 간다…경기도 퇴직공무원들 ‘폭염 소방수’ 활약

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수원 엄명수 기자

승인 : 2026. 07. 16. 11:18

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은퇴 공직자 전문 역량 활용한 사회공헌…축산 농가 '원스톱 해결사' 우뚝
경기도 축산매니저
경기도 축산환경매니저가 도내 한 농가에서 컨설팅을 하고 있다. /경기도
수십 년간 축산·농업·환경 분야에서 행정 경험을 쌓은 베테랑 퇴직공무원들이 폭염 피해 예방을 위해 경기도내 축산 현장으로 나섰다. 경기도가 퇴직공무원 사회공헌사업의 일환으로 운영 중인 '축산환경매니저'들이다.

16일 경기도에 따르면 현재 도내 6개 권역에서 활동 중인 6명의 축산환경매니저들은 최근 기록적인 폭염이 이어지자 축사 온도 조절과 악취 저감을 위한 '현장 밀착 컨설팅'에 구슬땀을 흘리고 있다. 이들은 오랜 공직 생활을 통해 쌓은 전문 지식과 행정 경험을 바탕으로 농가 맞춤형 솔루션을 제공한다.

최근 컨설팅을 받은 가평군의 한 농가가 대표적인 사례다. 매번 수동으로 작동하느라 제때 쓰지 못하던 안개분무시설에 매니저의 권유로 '타이머'를 도입, 추가 설비 비용 없이 폭염 대응력을 획기적으로 높였다. 농가 관계자는 "전문가가 직접 나와 기존 시설의 활용도를 높일 수 있는 실질적인 팁을 주니 당장 큰 도움이 된다"고 전했다.

이들은 단순 시설 점검에 그치지 않고, 복잡한 행정 절차 때문에 농가들이 놓치기 쉬운 시·군 지원사업이나 지역 축협의 지원 품목을 실시간으로 매칭해 주는 가교 역할도 수행하고 있다.

신종광 도 축산정책과장은 "은퇴 공직자들의 숙련된 노하우는 농가가 직면한 기후변화 피해와 악취 갈등을 완화하는 훌륭한 해법이 된다"며 "앞으로도 이들의 축적된 경륜을 농가 밀착형 컨설팅으로 연결해 축산인들이 체감할 수 있는 현장 변화를 이끌어내겠다"고 밝혔다.
엄명수 기자

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