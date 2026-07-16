금감원, 금리 인상에 금융권 긴급 점검…증시 변동성도 예의주시

기업자금·유동성·취약차주 리스크 관리

이찬진 "대외 불확실성 대비해야"

금융감독원 0 /금융감독원

금융감독원이 한국은행의 기준금리 인상에 따른 금융시장 영향을 점검하고 취약차주와 금융회사 건전성 관리, 증시 변동성 대응을 강화하기로 했다. 최근 국내 증시 변동성이 확대된 가운데 중동 정세 불안과 미국의 추가 기준금리 인상 가능성 등 대외 불확실성에 선제적으로 대응하겠다는 취지다.금감원은 16일 이찬진 원장 주재로 '금융상황 점검회의'를 열고 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 0.25%포인트 인상에 따른 금융시장 동향과 주요 리스크 요인을 점검했다고 밝혔다.이 원장은 "이번 기준금리 인상은 시장의 예상에 부합하는 수준"이라면서도 "최근 국내 주식시장 변동성이 크게 확대된 상황에서 중동 지역 불안과 미국의 기준금리 인상 가능성 등으로 금융시장 변동성이 더 커질 수 있는 만큼 철저한 대비 태세를 갖춰야 한다"고 강조했다.금감원은 금리 인상에 따라 발생할 수 있는 부문별 위험요인에 대한 점검도 강화하기로 했다. 기업들의 자금조달 여건을 점검하고 은행권을 통한 자금 공급이 원활히 이뤄지도록 하는 한편, 중·저신용자와 영세 소상공인, 취약기업의 채무상환 부담 증가 여부도 면밀히 살필 계획이다.아울러 금융회사 건전성 관리도 강화한다. 대출 연체율 상승에 대비해 선제적인 부실채권 정리와 건전성 관리를 유도하고, 중소형 금융회사의 유동성을 상시 점검해 필요시 선제적인 유동성 확충도 추진하기로 했다.증시 변동성 확대에 따른 개인투자자 피해 예방에도 나선다. 금감원은 증권사별 신용융자와 미수거래 추이를 지속적으로 모니터링하고 이상 징후 발생 시 적극 대응할 방침이다. 이와 함께 일부 보험사의 자산·부채 듀레이션 갭 관리와 외환시장 24시간 개장에 따른 환율 및 외화 유동성 점검도 병행할 예정이다.이 원장은 "국내 실물경제의 회복 흐름이 금융권 전반으로 확산될 필요가 있다"며 "금융시장 안정과 금융회사 건전성 확보를 위해 관계기관과 긴밀히 공조해 대응해 달라"고 당부했다.