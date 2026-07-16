금감원, 금융상품 설명 쉬워진다…고령층 보호 강화

260716_보도사진 1 0 (왼쪽에서 다섯 번째)이찬진 금융감독원장을 비롯해 관계자들이 16일 서울 여의도 금융감독원에서 열린 '금융소비자 현장 목소리 청취 간담회'에 앞서 기념촬영을 하고 있다. /금감원

금융감독원이 고령자와 장애인 등 금융취약계층의 금융 접근성을 높이고 금융상품 설명방식을 개선하기 위한 제도 개선에 나선다. 금융상품 핵심 위험에 대한 설명을 강화하는 한편 은행 점포 축소에 따른 금융 공백과 금융사기 피해 예방 방안도 함께 검토하기로 했다.금융감독원은 16일 이찬진 원장 주재로 '금융소비자 현장 목소리 청취 간담회'를 열고 고령자·장애인·소비자단체 및 금융업계 관계자들과 금융소비자 보호 개선방안을 논의했다고 밝혔다.이 원장은 "금융은 누구에게나 일상의 걸림돌이 아니라 삶을 지탱하는 디딤돌이 돼야 한다"며 "소비자가 금융현장에서 겪는 불편과 애로사항을 소비자 보호 정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.간담회에서는 고령층을 위한 고위험 금융상품 설명자료 개선과 일정 금액 이상 입출금 발생 시 지정인에게 알림을 제공하는 금융사기 예방장치 도입, 은행 점포 축소에 대응한 이동점포·우체국 창구·고령자 친화형 ATM 확대 등의 의견이 제시됐다.장애인 금융접근성 확대를 위해서는 비대면 금융거래 이용이 어려운 장애인을 대상으로 창구·유선거래 수수료 혜택 확대, 금융회사별 금융접근성 평가 도입, 장애 유형별 맞춤형 금융서비스와 금융교육 확대 등이 논의됐다.금감원은 이날 제기된 의견을 검토해 금융감독과 제도 개선 과정에 반영하고, 금융회사 영업관행 개선과 소비자 중심 금융환경 조성을 위한 현장 소통을 지속해 나갈 계획이다.