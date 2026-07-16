파라다이스 스파 도고, 여름 풀파티 ‘DO! GO! WAVE’ 개최…기리보이·자이언티 공연

8월1~2일 다양한 공연과 체험 콘텐츠 준비

파라다이스 도고 스파 풀파티 행사 0 지난해 8월 1일부터 3일까지 파라다이스 스파 도고 파도풀에서 열린 'DO! GO! WAVE' 여름 풀파티에서 방문객들이 공연과 물놀이를 즐기고 있다. /파라다이스 도고 스파

충남 아산의 파라다이스 스파 도고가 여름 휴가철을 맞아 물놀이와 공연, 체험 프로그램을 결합한 여름 풀파티 'DO! GO! WAVE'를 개최한다.16일 파라다이스 스파 도고에 따르면 이번 행사는 다음 달 1일부터 2일까지 이틀간 열리며, 충남 1호 보양온천의 온천수를 활용한 스파형 워터파크에서 다양한 공연과 체험 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 마련됐다.파라다이스 스파 도고는 서울에서 차량으로 약 1시간 30분 내외면 도착할 수 있어 수도권에서도 접근성이 뛰어난 스파 도고는 실내외 풀과 파도풀, 유수풀, 키즈존 등 다양한 시설을 갖추고 있는 일상에서 벗어나 가족과 함께하는 여름휴가지이자 휴식과 힐링을 위한 여행지로 손 꼽힌다.이번 행사는 다음달 1일부터 2일까지 진행된다. 파도풀 위에서 펼쳐지는 DJ 공연을 중심으로 오후 2시부터 9시까지 운영되며, 다양한 장르의 아티스트와 어린이 대상 DJ 프로그램이 함께 구성돼 전 연령층이 즐길 수 있도록 했다.특히 메인 아티스트로 기리보이와 자이언티가 참여해 여름밤 분위기를 더할 예정이다. 물놀이와 음악 공연을 함께 즐길 수 있는 색다른 경험을 통해 방문객들에게 특별한 여름 추억을 선사할 것으로 기대되고 있다.공연과 함께 오전 11시부터는 가족 단위 방문객을 위한 체험형 프로그램도 운영된다. 서핑 에어바운스, DJ 이름표 만들기, 자이언트 젠가, 스펀지 물고기 잡기 등 참여형 콘텐츠와 포토존을 마련해 아이들과 함께 하루를 즐길 수 있도록 구성했다.파라다이스 스파 도고 관계자는 "온천과 워터파크를 찾는 고객들이 물놀이와 공연, 체험 프로그램을 함께 즐길 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 방문객들에게 색다른 즐길 거리를 제공할 계획"이라고 말했다..