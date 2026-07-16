출산·내 집 마련은 지방이 유리…수도권 쏠림은 여전

비수도권 거주 청년 출산비율, 수도권보다 7.9%p↑

혼인 후 수도권 거주 56.6%, 이동 청년 10명 중 6명 수도권행

신혼부부 연합 0

결혼 후 비수도권에 정착한 청년일수록 출산과 내 집 마련 비율이 높은 것으로 나타났다. 다만 결혼한 청년의 절반 이상은 여전히 수도권에 거주하고 있으며, 혼인 이후 거주지를 옮긴 청년들도 수도권으로 이동하는 비중이 더 높아 수도권 집중 현상은 지속되는 것으로 분석됐다.16일 국가데이터처가 공개한 '인구동태패널통계로 살펴본 청년층 혼인 후 거주지 이동과 정착' 자료에 따르면 혼인 후 3년 동안 비수도권에 계속 거주한 청년의 출산 비율은 73.2%로 수도권 비이동자(65.3%)보다 7.9%포인트(p) 높았다. 거주지를 옮긴 경우에도 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년의 출산 비율은 70.5%로, 비수도권에서 수도권으로 이동한 청년(66.8%)보다 높았다.주택 소유 비율도 비수도권 정착 청년이 앞섰다. 혼인 후 3년간 비수도권 비이동자의 주택 소유 비율은 37.5%로 수도권 비이동자(30.3%)를 크게 웃돌았다. 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년의 주택 소유 비율도 24.3%로 비수도권에서 수도권으로 이동한 청년(23.6%)보다 소폭 높았다. 이는 상대적으로 주거비 부담이 낮은 비수도권에서 출산과 내 집 마련이 수도권보다 유리한 환경임을 보여주는 결과로 해석된다.그러나 실제 청년들의 거주지는 수도권으로 더욱 집중되는 흐름을 보였다. 혼인 후 수도권 거주 비중은 56.6%로 혼인 전보다 0.7%p 증가한 반면 비수도권은 같은 폭만큼 감소했다. 비수도권에서는 충청권만 유일하게 0.4%p 증가했다.혼인 후 시·군·구를 넘어 거주지를 옮긴 청년은 전체의 57.1%였으며, 이 가운데 61.6%는 수도권으로 이동했다. 비수도권으로 이동한 비중은 38.4%에 그쳤다. 특히 비수도권에서 수도권으로 유입된 비중은 6.7%로 수도권에서 비수도권으로 이동한 비중(5.5%)보다 높아 결혼 이후에도 수도권 선호 현상이 이어지는 것으로 나타났다.거주지 이동은 고용에도 영향을 미쳤다. 거주지를 옮긴 청년의 상시근로자 비율은 혼인 전보다 7.4%p 감소한 74.4%를 기록했고, 비취업자 비율은 6.1%p 증가한 11.5%로 집계됐다.이 같은 변화는 여성에게서 두드러졌다. 남성은 혼인 후 상시근로자 비율이 0.5%p 증가하고 비취업자는 1.3%p 감소한 반면, 여성은 상시근로자 비율이 14.3%p 줄고 비취업자는 12.5%p 늘었다. 데이터처는 배우자의 근무지 이동에 따라 기혼 여성이 직장을 그만두고 함께 이동하는 사례가 반영된 결과일 가능성이 있다고 설명했다.