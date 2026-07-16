닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

정치 국회·정당

회의 시작 땐 ‘북적’ 끝날 땐 ‘텅’…22대 국회의 ‘조퇴 정치’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260716010006200

글자크기

닫기

김채연 기자

승인 : 2026. 07. 16. 14:44

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[포토] '투표지 부족사태' 국조 요구서 본회의 보고…기후위기 특위 구성 통과
국호 본회의장/송의주 기자
국회의원들은 본회의에 '잘' 출석했다. 그러나 회의가 끝날 때까지 자리를 지킨 의원은 절반에도 못 미쳤다. 22대 국회 전반기 평균 본회의 출석률은 약 93%에 달했지만 실제 회의가 끝나는 시점의 참석률은 약 44%로 뚝 떨어졌다. '출석 체크'만으로는 보이지 않던 국회의원들의 '무단 조퇴'가 수치로 확인된 셈이다.

사법·입법감시 전문 비정부기구(NGO)인 법률소비자연맹은 제22대 국회 전반기(2024년 5월 30일~2026년 5월 29일) 동안 열린 110회 본회의 (회의록상 기록된 109회)의 출석·재석 점검을 전수조사해 분석한 결과를 지난 14일 발표했다.

조사 결과에 따르면 22대 국회 전반기 국회의원들의 평균 본회의 출석률은 93.09%로 집계됐다. 그러나 개의·속개·산회 시점에 실제로 자리에 앉아 있었는지를 측정한 평균 재석률은 71.00%에 불과했다.

특히 회의 시작 시점의 참석률은 74.76%였지만 회의가 끝나는 산회 시점 참석률은 44.91%로 뚝 떨어졌다. 회의가 진행될수록 절반 가까이가 본회의장을 떠났다는 의미다. 전반기 동안 산회 당시 재석 의원이 30명 이하였던 본회의도 13차례나 있었다.

정당별 격차도 컸다. 민주당의 평균 재석률은 79.06%였지만 국민의힘은 59.56%에 머물렀다. 산회 시점 참석률 역시 민주당은 56.28%였던 반면 국민의힘은 27.79%로 절반 수준에 불과했다.

'F학점'을 받은 의원도 적지 않았다. 본회의 재석률이 60% 미만인 의원들은 전체의 22.14%인 60명으로 집계됐는데, 국민의힘이 56명으로 대부분을 차지했다. 특히 국민의힘 김태호·주호영·배현진 의원은 재석률 50% 미만을 밑돌았다. 근태만 놓고 보면 사실상 '낙제'다.

반대로 재석률 90%를 넘긴 의원은 김동아 더불어민주당 의원과 조계원 민주당 의원, 우원식 국회의장 등 3명뿐이었다.

본회의장을 가장 성실하게 지킨 것은 초선 의원들이었다. 경험이 많은 중진 의원들이 의정활동에 적극적일 것으로 여겨지지만, 실제 재석률은 초선 의원들이 73.46%로 가장 높고 5선 이상 중진이 64.09%로 가장 낮았다. 출석률과 재석률의 격차가 35%포인트 이상 벌어진 의원들도 모두 국민의힘 소속 중진 의원들이었다.

지역별로는 광주(80.57%)와 제주(79.27%) 의원들의 재석률이 가장 높았고, 최하위권은 대구(58.35%)와 부산(60.25%) 의원들이 차지했다.

법률소비자연맹은 "국회의원의 본회의장 재석은 입법·재정통제·정부견제 등 4대 책무를 이행하기 위한 기본적 의무"라며 "이를 제고할 수 있는 실효성 있는 대책이 요구된다"고 지적했다.
김채연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기