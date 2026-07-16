정부, AI 3대 메가프로젝트 신속 추진 지원…“국가전략산업 육성”

과학기술정보통신부 하반기 업무계획 보고

GW급 초거대 AI 데이터센터 차질없이 지원

모두가 누리는 AI 기본사회 실현…서비스 연내 개시

발언하는 배경훈 부총리<YONHAP NO-5045> 0 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관이 16일 청와대 영빈관에서 이재명 대통령 주재로 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다/연합

26071313 0 구혁채 과학기술정보통신부 제1차관이 지난 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사 본관 브리핑룸에서 2026 하반기 업무보고 관련 브리핑을 하고 있다./과학기술정보통신부

정부가 올해 하반기 3대 메가프로젝트(AI데이터센터·피지컬 AI·K-반도체)를 비롯해 모두가 누리는 AI 기본사회 실현, 과학기술 생태계 조성, 청년 성장 사다리 구축 등 주요 정책 사업에 속도를 낸다. 기존에 추진해 온 인공지능(AI)·과학기술 정책의 실행력을 높여 AI 3대 강국 도약 기반을 다진다는 계획이다.16일 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 청와대 영빈관에서 열린 2026년 하반기 업무계획 보고에서 이 같은 추진 계획을 밝혔다. 핵심은 AI 데이터센터를 국가전략산업으로 육성하는 것이다. 정부는 SK, GS, 네이버 등이 추진하는 총 550조원 규모의 민간 투자와 연계해 기가와트(GW)급 초거대 AI 데이터센터 구축을 지원한다.과기정통부는 전력과 부지, 인허가 등을 신속히 지원하기 위해 범부처 태스크포스(TF), 데이터센터 얼라이언스, 전담지원단 등 3대 민관 협력체계를 하반기부터 본격 가동한다. AI 데이터센터에 적용되는 반도체와 클라우드, IT 장비, 전력·냉각 솔루션 등의 국산화와 고도화도 추진한다. 피지컬 AI 경쟁력 확보에도 속도를 낸다. 정부는 3년 안에 범용 피지컬 AI 모델을 개발한다는 목표 아래 데이터 인프라를 구축하고 실증 사업을 확대할 계획이다. 배 부총리는 "전북과 경남에서 사전 검증 사업을 시작했고, 오는 8월부터 지역 제조현장에서 선도 실증사업을 본격 추진할 것"이라고 말했다.AI 서비스를 국민 일상으로 확산하기 위한 '모두의 AI' 구축도 본격화한다. 정부는 오는 12월 서비스를 출시하고, 2027년 하반기부터는 국민 누구나 개인 AI 에이전트를 활용할 수 있도록 지원할 계획이다. 배 부총리는 "현재 국민 체감 AI 서비스가 하나씩 만들어지고 있다"며 "올해 4개 서비스를 선보일 예정"이라고 말했다. 농·축산물 가격 비교 서비스는 9월, AI 국세 상담과 SNS 기반 아동·청소년 위기 대응, 국가유산 해설 서비스는 12월 출시를 목표로 한다. 정부는 내년까지 국민 체감형 AI 서비스를 총 10개로 확대할 계획이다.전 국민 AI 교육도 점진적으로 확대시킨다. AI디지털배움터와 찾아가는 AI 교육 등을 통해 연말까지 500만명 이상이 교육을 받을 수 있도록 교육부와 고용노동부 등 관계부처와 협력을 강화할 방침이다. 정부는 AI디지털 배움터를 지난해 37개소에서 올해 69개소로 거점을 확대했다.과학기술 생태계 조성과 관련해 양자 분야에서는 연내 50큐비트 국산 양자컴퓨터를 확보하고, 2029년까지 100큐비트급 오류정정 양자컴퓨터를 개발한다는 목표다. 신약 분야에서는 AI가 설계한 후보물질을 AI·로봇 기반으로 신속 검증하는 자율실험 인프라를 구축하고, 2027년 암 특화 AI 모델 개발에 착수해 2028년 말 초기 모델을 공개할 계획이다.뇌 신호로 컴퓨터를 제어하는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술 개발도 추진한다. 정부는 2030년 사지마비 환자용 제품 실증을 목표로 오는 8월 산·학·연·병 BCI 협의체를 출범하고, 내년부터 뇌 신호를 해석하는 AI 등 핵심 원천기술 개발에 나선다. 소형모듈원전(SMR) 분야 관련해선 이달 중 용융염원자로, 초소형모듈원자로 등 차세대 SMR 개발전략을 내놓을 계획이다. 내년에는 SMR을 탑재한 원자력 추진선 건조를 위한 민관합작 대형 프로젝트에 착수한다.이외에도 과기부는 연구자가 실패를 두려워하지 않고 과감하게 도전할 수 있도록 하는 '실패의 자산화' 제도를 7월 중 도입하고, 이달 '국가연구개발혁신법 시행령 개정'을 통해 연구목표는 달성하지 못했더라도 연구과정이 우수한 경우 후속 연구 등을 지원받을 수 있는 체계 등도 마련된다. 아울러 민간 투자가 어려운 신기술 분야에 대해 정부가 위험을 분담하되 투자에 성공하면 회수·재투자하는 선순환 구조의 '투자형 R&D'도 추진된다. 올해 법적 근거를 마련하고 내년부터 시범사업에 돌입할 계획이다.청년 성장 사다리 구축도 추진 계획도 설명했다. 과기원 부설 지역 영재학교를 충북과 광주에 2곳 신설하고, 3개 안팎의 학교를 추가 전환해 이공계 인재 양성 기반을 확대한다. 연구비와 비자 우대, 정주여건 개선 등을 통해 연내 해외 우수 인재 600여명을 국내로 유치할 계획이다.배 부총리는 "청년 인재들이 끊김없이 지원하는 성장 사다리를 구축하기 위해 과기원 부설 영재학교도 기존에 과학고를 영재학교로 전환하고 충북, 광주에 신설을 준비하고 있다"며 "2029년 개교를 준비 중에 있으며 지금 석·박사 국가장학금 확대도 현재 3000명 수준에서 1만명까지 확대를 계획하고 있고, 신진 연구자 기초연구 수혜율 확대도 70% 이상 늘려갈 계획"이라고 말했다.