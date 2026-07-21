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유통 식품

매머드커피, 1000호점 기념 ‘아메리카노 천원 타임딜’

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장안나 기자

승인 : 2026. 07. 21. 10:00

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커피 프랜차이즈 매머드커피가 전국 1000호점 개점을 기념해 아메리카노를 1000원에 판매하는 소비자 감사 행사를 진행한다.


매머드커피는 오는 22일 오전 10시부터 오전 10시 59분까지 1시간 동안 전국 매장에서 아메리카노를 1000원에 판매하는 타임딜 이벤트를 실시한다고 20일 밝혔다.


행사는 전국 매머드커피 매장에서 키오스크를 이용해 현장 주문하는 고객을 대상으로 진행된다. 행사 대상 메뉴는 '(타임딜) 아메리카노'이며, 준비된 운영 방식에 따라 판매된다.


매머드커피는 2012년 첫 매장을 연 이후 합리적인 가격과 커피 품질을 바탕으로 전국 1000호점을 달성했다. 회사는 이번 행사를 통해 고객 감사의 의미를 전하는 한편 전국 가맹점의 고객 유입 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.


매머드커피 관계자는 "전국 1000호점 달성은 고객과 가맹점주들의 성원 덕분"이라며 "이번 1000원 타임딜을 통해 감사의 마음을 전하고자 한다"고 말했다.


매머드커피는 오는 22일 서울 양천구 목동하이페리온점을 전국 1000호점으로 개점할 예정이다.

장안나 기자

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