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[시사용어] 에이전틱 AI

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승인 : 2026. 07. 21. 09:22

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◇에이전틱 AI

에이전틱 AI(Agentic AI)는 기존의 반응형 인공지능(AI)과 달리 스스로 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 계획을 세운 뒤 실행까지 이어가는 능동적 시스템을 의미합니다. 사용자가 단순히 "여행을 예약해 줘"라고 지시하면 항공권 검색과 결제, 호텔 예약, 일정 조율까지 일련의 과정을 스스로 처리할 수 있는 것이 특징입니다.

이러한 AI는 자율성을 기반으로 작동하며 사람의 지속적인 감독 없이도 환경을 인식하고 상황을 분석해 선제적으로 행동합니다. 단순히 입력에 반응하는 것이 아니라 문제를 예측하고 해결책을 먼저 제시하는 방식으로 움직입니다. 적응성을 갖추고 있어 변화하는 조건이나 새로운 데이터에 맞춰 전략을 수정하며 다른 AI 에이전트나 인간과 협업해 복잡한 과제를 해결할 수 있습니다.

작동 과정은 크게 다섯 단계로 나눌 수 있습니다. 먼저 데이터를 인식하고 이를 바탕으로 추론을 통해 의미를 도출합니다. 이어 목표를 설정하고 실행 계획을 수립한 뒤 실제 행동으로 옮깁니다. 마지막으로 경험에서 얻은 피드백을 학습하여 성능을 개선하는 순환 구조를 갖습니다. 이 덕분에 지속적 학습과 발전을 통해 점점 더 정교해집니다.

활용 분야도 다양합니다. 연구개발에서는 데이터 수집과 가설 검증을 자동화해 연구 속도를 높이고 의료에서는 환자 맞춤형 치료 계획을 제안하며 규정 준수까지 관리할 수 있습니다. 금융에서는 실시간 거래 모니터링과 사기 탐지, 포트폴리오 최적화에 쓰이고, 물류에서는 기상·재고·배송 상황을 종합해 최적 경로를 조정합니다. 심지어 낡은 프로그램을 최신 환경에서 다시 쓸 수 있도록 바꿔주는 과정인 '레거시 코드 변환' 같은 IT 분야에서도 자동화된 현대화 작업을 수행할 수 있습니다.

에이전틱 AI는 산업 혁신뿐 아니라 윤리·정책적 논의에서도 중요한 화두가 되고 있으며 앞으로 AI의 진화 방향을 가늠하는 핵심 개념으로 주목받고 있습니다.

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