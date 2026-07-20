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현대차, 전북도·전북대와 미래산업 인재 육성 맞손…새만금 AI 밸리 기반 강화

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 20. 15:30

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피지컬 AI·로봇·수소 분야 계약학과 추진…산업 맞춤형 인재 양성
기술협력 포럼 운영·공동연구 확대…기술 이전·사업화까지 협력
9조원 규모 새만금 AI 밸리 투자와 연계…지역 첨단산업 생태계 조성
사진1) 현대자동차, 전북자치도·전북대와 미래산업 인재육성 협력 (1)
(왼쪽부터) 문성철 전북특별자치도 특별자치교육협력국장, 문성협 현대차그룹 RH대외협력담당 실장, 신승규 현대차그룹 RH PMO 부사장, 이원택 전북특별자치도지사, 양오봉 전북대학교 총장, 양선화 전북특별자치도 미래첨단산업국장, 민경선 전북대학교 기획조정부처장이 '지역 성장엔진 연계 인재양성 및 공동연구 협력 업무협약 체결식'에서 기념사진을 촬영하는 모습./현대차
현대자동차가 전북특별자치도, 전북대학교와 손잡고 미래 첨단산업 인재 양성과 산학 공동연구 협력 체계 구축에 나선다.

현대차는 20일 전북특별자치도청에서 전북특별자치도, 전북대학교와 '지역 성장엔진 연계 인재양성 및 공동연구 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 피지컬 AI와 로봇, 수소에너지 등 미래 산업 분야의 계약학과를 신설하고 산업 수요에 기반한 공동연구를 추진하기 위해 마련됐다. 현대차는 새만금 AI 밸리 조성에 필요한 인재를 지역에서 육성하고 산학 협력을 확대한다는 계획이다.

협약에 따라 현대차는 산업 수요 제시와 교육과정 자문, 실무 전문가 참여, 공동연구 등을 지원한다. 전북도는 행정·재정 지원을 맡고, 전북대는 교육과정 개발과 기술협력 포럼 운영 등 교육·연구를 담당한다.

세 기관은 계약학과를 통해 산업 현장에서 요구하는 역량을 반영한 교육과정을 운영하고, 현대차 임직원과 분야별 전문가가 객원교수와 특강, 프로젝트 멘토 등으로 참여하는 방안도 추진한다. 계약학과 운영 일정과 채용 연계 여부는 향후 협의를 통해 결정할 예정이다.

공동연구도 확대한다. 산업계와 대학 연구자가 참여하는 기술협력 포럼을 운영해 연구 과제를 발굴하고, 시범 과제를 중심으로 공동연구를 추진한다. 연구 성과는 기술 이전과 사업화 등 산업 현장에 활용하는 방안도 추진할 계획이다.

현대차그룹은 현재 전북 새만금 지역에 약 9조원을 투자해 AI 데이터센터와 로봇 제조 클러스터, 수전해 플랜트, 태양광 발전 시설, AI 수소시티 등을 포함한 '새만금 AI 밸리'를 조성하고 있다. AI 데이터센터는 2027년 착공해 2029년 준공을 목표로 하며, 로봇 제조 클러스터는 2028년 공사를 시작해 2029년부터 1단계 양산에 들어갈 예정이다.

현대차 관계자는 "첨단산업 경쟁력 확보를 위해서는 기업과 대학, 지역사회의 협력이 중요하다"며 "지역 인재들이 미래 산업을 이끌 핵심 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

사진1) 현대자동차, 전북자치도·전북대와 미래산업 인재육성 협력
수요 기반의 맞춤형 인재양성을 위한 첨단산업 계약학과가 설치될 전북대학교 캠퍼스 전경./현대차
남현수 기자

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