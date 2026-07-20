ODA 사업에 AI 입힌다…정부, 개도국 대상 ‘K-AI 패키지’ 추진

AI 인프라·데이터센터·전력까지 패키지 지원

국내 AI 기업 해외 진출 확대

20260720구윤철 부총리-제271차 대외경제장관회의-세종청사 (6) 0 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 20일 정부세종청사에서 열린 대외경제장관회의에서 모두발언을 하고 있다. / 제공=재정경제부

정부가 유상 공적개발원조(ODA)를 중심으로 인공지능(AI) 기술과 인프라를 결합한 'K-AI 패키지'를 본격 추진한다. 개도국의 AI 전환을 지원하는 동시에 국내 AI 기업의 해외시장 진출을 확대하기 위한 전략이다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 20일 정부세종청사에서 열린 대외경제장관회의를 주재하고 이 같은 내용의 '유상 ODA 중심 K-AI 패키지 추진전략'을 논의했다. K-AI 패키지는 대외경제협력기금(EDCF)을 통해 구축하는 인프라에 AI 솔루션, AI 데이터센터, 신재생에너지 발전설비 등을 연계 지원하는 새로운 종합 ODA 사업모델이다.이번 사업은 정부가 AI 사업 모델을 마련하면 수원국이 자국의 수요에 맞춰 필요한 사업을 선택하는 방식으로 추진된다. 먼저 AI 솔루션은 도로·교통·의료·교육 등 기존 EDCF 인프라 사업에 접목해 운영 효율성과 생산성을 높이고, 데이터 수집·정제·표준화를 위한 소프트웨어도 함께 제공한다.AI 솔루션을 안정적으로 운영하기 위한 AI 데이터센터 구축도 핵심 사업이다. 데이터센터는 수원국 현지 또는 해외 구축, 모듈형과 건물형 등 다양한 방식으로 지원하는 방안을 검토한다. 전력 인프라가 부족한 국가에는 태양광과 풍력, 에너지저장장치(BESS)를 결합한 신재생에너지 설비도 함께 지원할 계획이다.정부는 사업 발굴 단계부터 경제발전경험공유사업(KSP)과 다자개발은행(MDB), EDCF를 적극 활용한다. KSP 긴급자문을 통해 개도국의 AI 전략 수립과 투자사업을 기획하고, MDB 신탁기금으로 AI 도입 여건 진단과 수요조사를 실시한다. 한국수출입은행 현지 사무소는 수원국과 협의를 거쳐 사업 수요를 발굴하고 타당성을 검토할 예정이다.사업의 지속가능성을 높이기 위한 제도 지원도 병행한다. 정부는 개도국의 AI 관련 법·제도와 표준 마련에 참여해 국내 AI 기술과 보안 솔루션 등이 현지 시장에 적용될 수 있는 기반을 조성할 계획이다. 아울러 현지 공무원과 청년을 대상으로 교육훈련을 확대하고 AI 전문인력을 양성해 사업 종료 이후에도 AI 인프라가 안정적으로 운영될 수 있도록 지원한다.정부는 올해 하반기부터 수원국과 K-AI 패키지 적용 사업을 본격 협의한다. 우즈베키스탄 메디컬 클러스터와 몽골 제2국립암센터에는 AI 암 진단과 AI 병원정보시스템 구축을 추진하고, 탄자니아에서는 AI 교육기관 구축 사업을 진행할 예정이다. 또 국내 AI 기업을 대상으로 개도국 사업 정보를 제공하고 해외 사업 참여를 지원하는 설명회와 컨설팅도 확대할 방침이다.