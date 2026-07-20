배경훈 “프론티어 AI 모델 개발 도전…독파모 ‘투 트랙’ 전략으로”

"AI 기반 산업경쟁력 강화에 최고급 모델 개발도"

"AI 모델 수출 제재 많아질 것…자체 경쟁력 갖춰야"

첨단 GPU 추가 지원 강조…"최신 GPU 1만장 필요"

"1년간 독자 AI 공감대 형성…에이전틱 시대 대비해야"

clip20260720153044 0 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 20일 오전 세종특별자치시 정부세종청사에서 열린 '과학기술정보통신부 기자간담회'에서 취임 1주년 소회를 밝히고 있다./과학기술정보통신부

취임 1년을 맞은 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 다가오는 시간을 본격적인 인공지능(AI) 경쟁력 강화의 적기로 판단, 글로벌 수준의 AI 기술 확보에 나선다. 배 총리는 AI 기술의 전략자산화 추세에 맞춰 프론티어급 모델 개발에 도전하는 동시에 서비스 경쟁력 강화에도 주력, 에이전틱 AI 시대를 맞이하겠다는 계획이다.20일 배 부총리는 정부세종청사에서 열린 '취임 1주년 출입기자단 소통간담회'에서 "향후 미국처럼 프론티어급 모델의 수출을 제재하는 사례가 많아질 것"이라며 "현재 AI 정책을 펼치고 있는 중국도 오픈형 모델이 폐쇄형으로 바뀔 수 있는 만큼 우리도 모델과 서비스 차원에서도 AI 경쟁력을 갖춰야 할 때"라고 강조했다.미국 행정부가 엔트로픽의 최상위 AI 모델 '미토스'에 수출 통제 지침을 내리는 등 프론티어급 AI 모델의 전략 자산화 추세가 나타나고 있는 만큼, 우리나라도 자체적인 기술 경쟁력 확보에 속도를 올려야 한다고 진단한 것이다.그에 따라 지난해부터 추진해왔던 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 프로젝트의 방향성을 전환해 글로벌 수준에 도전할 수 있는 AI 모델을 개발하겠다는 방침이다. 배 부총리는 "독파모 프로젝트는 공공 서비스 내 AI 확산과 우리 산업의 AI 전환을 위한 자체적인 모델 개발이 기존의 목표였다"며 "이제는 한국의 산업경쟁력을 AI로 강화하는 것을 넘어서서, 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖추기 위해 프론티어 모델에도 도전해야 한다"고 말했다.이어 "이 같은 측면에서 '투 트랙'으로 구성된 전략을 세울 필요가 있다"며 "현재 이를 위한 계획을 수립하는 한편, 정부 내부에 설득하고 있는 중"이라고 설명했다.다만 프론티어급 모델 개발을 위해 첨단 그래픽 처리장치(GPU) 추가 확보 등 정부 차원의 지원 확대가 필요하다는 입장이다. 배 부총리는 "현재 독파모에 이뤄지고 있는 지원 수준으로는 프론티어급 모델 개발은 힘들다"며 "엔비디아의 최신 GPU인 '베라루빈' 1만장, 약 3조5000억원에 달하는 예산이 필요하다"고 말했다.또 "여기에 플랫폼 및 클러스터 구성 등 부대비용까지 합하면 이것보다 더 많은 비용이 발생할 것"이라며 "프론티어급 모델 개발에 대한 도전을 재정당국에 설득, 이해하고 있는 과정 중"이라고 덧붙였다.한편 배 부총리는 AI 모델 못지않게 서비스 역량을 확보하기 위한 고민도 중요하다고 전했다. 그는 "지난 1년 동안 독자적인 AI 경쟁력 확보에 대한 공감대를 형성했다"며 "다만 앞으로 에이전틱 AI 시대가 올 것이기에, 근본적인 AI 서비스 경쟁력을 갖추기 위해 '모두의 AI'를 시작하게 됐다"고 말했다.이어 "우선 국민들이 공공 AI 에이전트 서비스를 이용할 수 있게한 후 내년도 하반기쯤에 에이전트 서비스를 본격적으로 제공해 에이전틱 AI 시대를 빠르게 도입하겠다"고 강조했다.