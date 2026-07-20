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정치 청와대

李대통령, 기획예산처 차관에 조용범 예산실장 임명

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박영훈 기자

승인 : 2026. 07. 20. 15:00

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조용범 기획예산처 신임 차관 모습./제공=청와대
이재명 대통령이 20일 기획예산처 차관에 조용범 기획예산처 예산실장을 임명했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "이재명 대통령은 오늘 신임 기획예산처 차관에 조용범 현 기획예산처 예산실장을 임명했다"고 밝혔다.

청와대에 따르면 조 신임 차관은 1971년 제주 출생으로 서울대 법대를 졸업하고 미국 위스콘신대에서 법학 석사 학위를 받았다.

조 신임 차관은 기획재정부 전신인 기획처와 재정경제부에서 예산총괄과장, 대변인, 예산총괄심의관 등을 거쳤다. 청와대 경제수석비서관실 선임행정관으로 근무한 경험도 있다.

청와대는 조 신임 차관을 예산·재정 분야 전문가로 평가했다.

강 수석대변인은 "조 신임 차관은 예산실장 등 핵심 보직을 두루 거친 예산·재정 분야 최고 전문가"라며 "올해 상반기 중동전쟁 위기 극복 추가경정예산안을 최단기간 내 통과시키고 재정 집행 목표를 초과 달성하는 등 민생 안정과 경기 회복에 기여한 것으로 평가받고 있다"고 했다.

그러면서 "예산·재정 전문성을 토대로 중장기 국가발전전략을 수립하고 인공지능(AI) 등 미래 대응 전략 투자를 통해 대한민국 대도약을 뒷받침할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
박영훈 기자

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