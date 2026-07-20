닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

국제 북미

밴스 부통령 부인, 넷째 아들 출산… 재임 기간 출산 150년 만

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260720010006998

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 07. 20. 15:12

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

찰리 커크 총격 사망 이후 심경 변화
FILES-US-POLITICS-VANCE
J.D. 밴스 미국 부통령과 우샤 밴스 여사가 지난 2월 6일 이탈리아 북부 밀라노의 산 시로 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 개막식을 관람하고 있다./AFP 연합
J.D. 밴스 미국 부통령의 부인 우샤 밴스 여사가 19일(현지시간) 남아를 출산했다고 부통령실이 발표했다.

현직 부통령 부인이 남편의 재임 기간 중 자녀를 출산한 것은 150여 년 만이라고 월스트리트저널(WSJ)은 보도했다.

밴스 부부는 성명을 통해 아들의 이름을 알렉 닐 밴스로 지었다고 밝히며 "산모와 아기 모두 건강한 상태이며 자녀들도 동생의 탄생을 기뻐하고 있다"고 전했다.

밴스 부부는 이완(9), 비벡(6), 미라벨(4)과 새로 태어난 알렉을 포함해 모두 4명의 자녀를 두게 됐다.

미 행정부에서 재임 기간 중 자녀를 출산한 사례는 극히 드물다.

1870년 스카일러 콜팩스 부통령의 부인이 아들을 출산한 바 있으며, 1963년 존 F. 케네디 대통령의 부인 재클린 케네디 여사가 조산했으나 아기는 곧 사망했다. 1893년과 1895년에는 그로버 클리블랜드 대통령의 부인이 임기 중 두 딸을 출산한 바 있다.

올해 40세인 우샤 여사는 인도계 이민자 가정 출신으로 샌디에이고에서 성장했다. 그는 예일대 로스쿨에서 남편을 만났으며, 첫째 아이를 출산한 지 한 달 만에 존 로버츠 연방대법원장 재판연구원으로 근무하는 등 엘리트 코스를 밟아 왔다.

또 그는 평소 남편의 정치 및 정책 활동에도 조언자 역할을 해 온 것으로 알려졌다.

밴스 부통령은 공식 출산 휴가는 갖지 않을 예정이나 일정을 조율해 육아에 참여할 계획이라고 밝혔다.

그는 지난달 발간한 저서에서 넷째 아이를 갖게 된 배경을 언급하기도 했는데, 자신의 측근이자 보수 활동가였던 찰리 커크가 총격으로 사망한 후 부인인 에리카 커크가 우샤 여사에게 "자녀를 더 갖지 못한 것이 후회된다"고 말한 것이 아내의 심경에 변화를 일으켰다고 회고했다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

기체결함에 발 묶인 다낭발 ‘이스타항공’…승객 183명 6시간 ‘깜깜이 대기’

이동진 “안 쓴 영화평·별점 떠돈다”…‘호프’ 가짜 후기 확산 직접 해명

‘무적함대’ 스페인, 16년 만에 세계 정상 탈환… 메시 준우승 마침표

‘당무개입’ 논란 뻔한데…李, 與‘청년 기탁금’ 비판한 이유는

밀양 장비임차 용역 사기 의혹 수사 논란…실무자 송치에도 ‘편파수사’ 의혹 확산

미·이란 전면전 문턱…요르단·쿠웨이트 전장화 속 호르무즈 공동관리안 부상

[기자의눈] 멈춰선 울산 구조개편…감축 시한·패널티 기준 필요

지금 뜨는 뉴스

중국인 수십명이 우르르…인천공항 ‘집단 새치기’ 골치

“AI호황 끝나지 않는다”…TSMC, 美에 148조 추가베팅

상반기 외식 소비 트렌드…“아메리카노·햄버거가 대세”

무심코 차에 둔 이 물건들, 햇볕 뜨거운 여름엔 조심해야

배달의민족 주인 바뀐다…우버, 딜러버리히어로 인수 추진