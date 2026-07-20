지역 필수의료 공백 푼다…경기도의료원-고려대의료원 맞손

전문 의료인력 파견 및 첨단 기술 교류 업무협약 체결

응급환자 신속 이송·전원 체계 구축…임상연구 협력 확대

경기도의료원 0 경기도의료원과 고려대학교의료원 관계자들이 20일 경기도의료원 본부 회의실에서 지역 필수의료 및 공공의료 역량 강화를 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. /경기도의료원

의정 갈등 장기화로 지역 공공병원의 전문의 구인난이 심화하는 가운데 경기도민들이 집 가까운 도립병원에서 대학병원급 필수의료 서비스를 받을 수 있는 길이 열린다.경기도의료원은 고려대학교의료원과 '지역 필수의료 및 공공의료 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 20일 밝혔다.이번 협약은 대학병원의 우수 전문 의료진과 첨단 기술을 지역 공공의료 현장에 직접 투입하는 데 핵심을 두고 있다. 최근 의료계 사태 이후 지방 공공병원의 필수의료 공백 우려가 커지자 상급종합병원과의 인력·기술 교류를 통해 도민들이 체감하는 진료 문턱을 낮추겠다는 취지다.협약에 따라 양 기관은 고려대의료원 소속 전문 의료인력의 도의료원 파견 및 교류, 응급환자 신속 이송·치료 핫라인 구축, 첨단 의료기술의 임상현장 적용 및 연구, 공공의료 발전 공동사업 등을 추진한다.이로써 수원·의정부·파주·이천·안성·포천 등 경기도의료원 산하 6개 병원을 이용하는 지역 주민들은 심뇌혈관질환, 중증 응급질환 등 골든타임이 중요한 필수의료 분야에서 한층 높은 수준의 진료를 받게 될 전망이다. 특히 대학병원 의료진과의 협진 및 원격 자문 체계가 구축되면서 응급상황 발생 시 상급병원으로의 이송과 전원도 빨라질 것으로 보인다.정부 역시 시니어 의사 지원사업 및 전문의 파견 사업을 적극 펼치고 있어, 이번 민-관 의료기관 협력이 지역 간 의료격차를 해소하는 실질적인 모델이 될지 주목된다. 양 기관은 향후 의료인력 교류에 그치지 않고 임상 연구와 의료진 교육 분야까지 협력 범위를 넓힐 계획이다.이필수 경기도의료원장은 "공공의료가 도민의 신뢰를 얻기 위한 첫걸음은 전문성을 갖춘 의료진 확보에 있다"며 "이번 고려대의료원과의 협력을 계기로 6개 산하 병원의 전문성을 끌어올려, 도민이 어느 지역에 살든 수준 높은 의료 서비스를 누릴 수 있도록 만들겠다"고 밝혔다.