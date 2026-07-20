LG-유네스코, 전 세계 누구나 무료 수강 가능한 AI 윤리 교육

[사진]_LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 명동에 위치한 유네스코 한국위원회에서 AI 윤리 MOOC 프로젝트 글로벌 런칭 행사를 열었다 0 홍현익 유네스코 한국위원회 사무총장(왼쪽부터), 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 20일 서울 명동 유네스코 한국위원회에서 진행된 론칭 행사에서 기념 사진을 촬영하고 있다. /LG

LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 명동에 위치한 유네스코 한국위원회에서 'AI 윤리 MOOC(매시브 오픈 온라인 코스) 프로젝트' 론칭 행사를 열고, 전 세계 누구나 무료로 수강할 수 있는 교육 과정을 공개했다.이날 행사에는 방한 중인 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 홍현익 유네스코 한국위원회 사무총장, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장 등이 참석했다.칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장은 "원칙만으로는 윤리적인 AI가 탄생하지 않는다"라며 "유네스코는 'AI 윤리 권고'를 실무 교육으로 전환하는 것은 선언적 합의를 AI 전주기 실천으로 이끄는 주도적 역할을 한 단계 더 공고히 하는 계기가 될 것"이라고 말했다.배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "AI는 인류에게 혁신적인 기회를 제공하는 동시에 새로운 윤리적·사회적 과제를 제기하고 있다"면서 "안전하고 신뢰할 수 있는 AI 생태계 조성을 위해서는 국제 사회가 공동의 원칙과 기준을 마련하고 함께 실천해 나가는 것이 중요하다"라고 강조했다.이 프로젝트는 전 세계 AI 전문가와 연구자, 정책 입안자를 대상으로 AI 기술을 올바르게 개발하고 활용하는 모범 사례를 발굴하고 교육 프로그램을 개발해 제공하는 등 공공 및 민간 분야의 AI 윤리 역량을 강화하는 데 목적을 두고 있다.한국의 민간 AI 연구 기관이 유엔 전문기구와 공동으로 기획 단계부터 콘텐츠 개발까지 모든 과정을 공동으로 주도해 전 세계 대상 교육 프로그램을 개발한 것은 이번이 처음이다.LG AI연구원과 유네스코는 세계적인 AI 석학 앤드루 응이 설립한 온라인 공개강좌 플랫폼인 코세라와 손잡고 전 세계 어디서나 접근이 가능한 AI 윤리 교육 프로그램을 제공한다.LG AI연구원과 유네스코는 'AI 윤리 MOOC 프로젝트'를 사례 기반 학습과 실습 과제를 통해 AI 윤리 역량을 함양할 수 있는 연수 프로그램으로 확대할 계획이다.그 첫 번째 사례로 LG AI연구원과 유네스코 한국위원회는 올해 하반기 AI 개발자 및 연구자를 대상으로 AI 윤리 연수를 시범으로 운영한다.LG AI연구원과 유네스코 한국위원회는 올해 시범 사업 결과를 기반으로 내년에는 전국의 5~10개 거점대학의 AI 윤리 연수 교육 과정으로 확대할 계획이다.임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "AI 윤리는 기술이 사람을 차별하거나 위험에 빠뜨리는 일이 없도록 투명하고 책임감 있게 작동하게 하는 원칙과 실천이며, AI 윤리에 대한 글로벌 합의를 넘어, 이를 제품 개발과 서비스 운영까지 전주기에 적용하는 실천적 전환이 시급한 시점"이라며 "이번에 공개하는 글로벌 MOOC 과정이 현업 개발자와 연구자에게 신뢰할 수 있는 AI 생태계를 구축하는 실질적 기반이 되고, 산업계 전반에 책임 있는 혁신을 가속화하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.