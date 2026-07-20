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KB금융 겨냥한 감정평가사協, 양종희 회장 면답 요청…“불법 평가 해결해야”

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김다빈 기자

승인 : 2026. 07. 20. 15:56

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한국감정평가사협회 임직원들이 지난해 11월 서울 여의도 KB국민은행 앞에서 '제2차 KB국민은행의 감정평가시장 불법 침탈행위 규탄대회'를 개최하고 있다./한국감정평가사협회
한국감정평가사협회가 KB금융그룹 양종희 회장에게 면담을 공식 요청하며 KB국민은행의 자체 감정평가 문제 해결을 촉구하고 나섰다.

한국감정평가사협회는 KB국민은행이 비용 절감을 이유로 불법 자체 감정평가를 지속하고 있다며, KB금융그룹 차원의 해결을 위해 양종희 회장과의 면담을 요청했다고 20일 밝혔다.

논란은 국토교통부의 유권해석에서 비롯됐다. 국토부는 지난해 9월 금융기관이 감정평가사를 직접 채용해 대출 등의 목적으로 감정평가를 수행하는 행위는 '감정평가 및 감정평가사에 관한 법률' 제5조 제2항을 위반한 것이라는 유권해석을 내렸다.

이후 협회는 지난해 9월부터 11월까지 KB국민은행 본점 앞에서 집회를 열고 자체 감정평가 중단을 요구했지만, 국민은행이 비용 절감을 이유로 자체 감정평가를 계속하고 있다고 주장했다.

이에 협회는 감정평가업계와 금융권의 상생을 위해 KB금융그룹 최고경영진과 직접 논의가 필요하다고 판단해 양 회장에게 면담을 요청했다는 설명이다.

나아가 협회는 면담이 성사되지 않을 경우 국민은행의 자체 감정평가 중단 문제와 관련한 공개 질의서를 언론을 통해 발표하는 등 대응 수위를 높일 계획이다.

한국감정평가사협회 관계자는 "KB금융그룹 차원에서 불법 자체 감정평가 문제를 해결하고 감정평가업계와 상생 방안을 마련하기를 기대한다"고 말했다.
김다빈 기자

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